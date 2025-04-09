ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ö¤ß¤µ¤¨Ìò¤Î¤¿¤á¡×¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡¡10Ç¯¿¤Ð¤·¤¿¥í¥ó¥°¤ò¡Ä¡Ö¥¯¥ì¤·¤ó¡×½é¼Â¼Ì¤Î¤¿¤á³Ð¸ç
¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×½é¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤Ê¤ë¡Ö20Ç¯¸å¤ÎÌî¸¶²È¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬9Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤òÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê24¡Ë¤¬¡¢Éã¡¦¤Ò¤í¤·¤ò¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ê55¡Ë¤¬¡¢Êì¡¦¤ß¤µ¤¨¤ò½÷Í¥¡¦ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ê46¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£3¿Í¤Ï9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¡Ö¡Ø¤ä¤«¤ó¤Î²ÈÂ²¤À¥¾¡ª¡ÙÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤¬¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö20Ç¯¸å¤ÎÌî¸¶²È¡×¤Î»Ñ¡£ÂçÃíÌÜ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡×¤Ï½ÕÆüÉô½Ð¿È¤Î¹â¶¶¤¬±é¤¸¡¢Êì¡¦¤ß¤µ¤¨¤òËãÀ¸¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤ß¤µ¤¨Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡Ö¿È¿Ì¤¤¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËãÀ¸¡£¡Ö»ä¤¬Âç¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¥â¡¼¥ì¥Ä¥ª¥È¥ÊÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²óËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¤ß¤µ¤¨¤ò¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤À¤±¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¤è¤ê¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ß¤µ¤¨Ìò¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÈ±·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ß¤µ¤¨¤é¤·¤¤È±·Á¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢È±¤Ë¾¯¤·Í·¤Ó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î»£±Æ»þ¤ÏÀ¨¤¯Ä¹¤¤¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ß¤µ¤¨¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈ±·Á¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÈ±¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö10Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»ä¤ÎÊý¤«¤éÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤µ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¤ß¤µ¤¨Ìò¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£