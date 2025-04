元キャンディーズのメンバーで、2019年にソロ歌手としてデビューした伊藤蘭が、7月11日、12日に東京・EXシアター六本木にてプレミアムライブを開催することを9日、発表した。昨年はソロデビュー記念日でもある5月29日に、往年の紙テープ投げ入れ応援の実施や、新曲「Over the Moon」も披露された一夜限りのプレミアムライブ『Don’t Stop The Music!』を開催。チケットは即完売となり、正真正銘のプレミアムなライブとなった。8月からは全国9ヶ所をめぐるツアーを展開し、世代を超えた数多くのファンを魅了した。

このたび、第2回のプレミアムライブとなる『伊藤蘭 Special Premium Live 〜Don't Stop The Music!〜 vol.2』の開催が決定した。今年は7月11日、12日の2デイズで開催される。人気のソロ&キャンディーズ楽曲はもちろん、今年も新曲を初披露する予定。紙テープ応援もOKの特別なライブとなる。チケットは9日正午よりオフィシャル最速抽選先行が開始する。■伊藤蘭 コメント新緑の眩しい季節ですね。みなさん、お元気ですか?昨年5月に一夜限りで開催したLIVE「Don't Stop The Music!」。今年は2daysにわたりEXシアターでみなさんとお会いできることになりました。もちろん紙テープもありあり!ということで、一緒に楽しいLIVEを作っていきましょう!よろしくお願いいたします。■伊藤蘭 Special Premium Live 〜Don't Stop The Music!〜 vol.2 概要【日時】7月11日(金) 開場 午後5時30分/開演 午後6時30分7月12日(土) 開場 午後3時/開演 午後4時【会場】東京・EXシアター六本木