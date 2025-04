ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて「パクチーアジアンフェア」を開催!

「パクチーチキンバーガー〜バインミー〜」と「パクチーチキンバーガー〜グリーンカレー〜」が期間限定で発売されます。

さらにサイドメニューの揚げたてポテトには、東南アジアで愛される「バイマックルー(コブミカンの葉)」と「レモングラス」を使った特製ディップソースが新登場☆

フレッシュネスバーガー「パクチーアジアンフェア」パクチーチキンバーガー〜バインミー〜/パクチーチキンバーガー〜グリーンカレー〜/アジアンハーブディップポテト

価格:パクチー3倍 790円(税込)/パクチー5倍 890円(税込)/パクチー1倍 690円(税込)/リーフレタスに変更 690円(税込)

販売期間:2025年4月16日(水)〜5月27日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売 ※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

フレッシュネスバーガーの「パクチーアジアンフェア」として、ベトナムの国民食「バインミー」をフレッシュネス流に進化させたメニューが登場。

使用されるのは、2025年も旬の国産フレッシュパクチーです。

爽やかで奥深い香りと、店内で生チキンに1枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げたクリスピーチキンのサクサク食感、濃厚レバーペーストのコク、爽やかな酸味のなます&紫キャベツマリネが絡み合い、まるで本場ベトナムの屋台にトリップしたかのような没入感が楽しめます。

「バインミー」は、今や専門店が定着しているほど人気の高いメニュー。

「バインミー好き」はもちろん、「まだ食べたことがない人」もこのフレッシュネス流バインミーを見逃せません!

さらにココナッツミルクのまろやかなコクがありつつ、本格的な辛さが毎年大好評の「グリーンカレー」も再登場。

パクチー好きが満足する定番のパクチー3倍に加え、初心者向けの1倍、信者向けの5倍と3種よりお好みでパクチー量が選択できます。

さらにサイドメニューの揚げたてポテトには、東南アジアで愛される「バイマックルー(コブミカンの葉)」と「レモングラス」を使った特製ディップソース「アジアンハーブディップポテト」が新たにラインナップ☆

パクチーチキンバーガー バインミー

パクチー3倍

ベトナムのサンドイッチ”バインミー”をハンバーガーで再現した「パクチーチキンバーガー バインミー」

パクチー1倍

店内調理のジューシーなクリスピーチキンに濃厚レバーペースト、ほど良い酸味のなます、紫キャベツのマリネがトッピングされています。

パクチー5倍

ほんのり甘くてスパイシーな香りが特徴の五香粉(ウーシャンフェン)とナンプラーを使用することで、本場に近い味わいが再現されたハンバーガーです。

リーフレタスに変更

パクチー1倍、3倍、5倍が選べるほか、リーフレタスにも変更可能です。

パクチーチキンバーガー グリーンカレー

パクチー3倍

リピーターの多い「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」が、4年連続で登場。

パクチー1倍

店内調理のジューシーなフライドチキンにココナッツミルクのまろやかなコクがありつつも、キレある青唐辛子の辛さが本格的なグリーンカレーソースが使用されています。

パクチー5倍

揚げナスとトマト、スライスオニオンをトッピングした、期間限定の人気メニューです。

リーフレタスに変更

パクチー1倍、3倍、5倍と共に、リーフレタスに変更できるメニューも用意されています。

アジアンハーブディップポテト

価格:390円(税込)

※レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可能

サイドメニューの揚げたてポテトには「アジアンハーブディップポテト」がラインナップ。

東南アジアでよく使われる2種のアジアンハーブ「バイマックルー(コブミカンの葉)」と「レモングラス」を使用した香りと酸味が特長のソースに、マヨネーズが合わせてあります。

揚げたてアツアツな北海道十勝産のフライドポテトにたっぷりとディップして楽める。パクチーチキンバーガーとの相性も抜群な一品です。

※北海道産フライドポテトRのみ

ベトナムの国民食「バインミー」をフレッシュネス流に進化させた、贅沢で本格的なアジアンバーガー。

フレッシュネスバーガーにて2025年4月16日より販売される「パクチーチキンバーガー〜バインミー〜」「パクチーチキンバーガー〜グリーンカレー〜」「アジアンハーブディップポテト」の紹介でした☆

