フェラガモからユニークなフォルムのメンズ新作バッグが登場。アーカイブバッグからインスピレーション
フェラガモは、2025年春夏コレクションで注目されたユニークなフォルムの新作バッグを発売します。
ラージサイズ（セメント）/Courtesy of FERRAGAMO
アーカイブバッグからインスピレーションを得たモダンなショルダーバッグ。ボディにフィットするトライアングルのシルエットが印象的です。トップとサイドの2か所にジップクロージャーを配し、長さ調整可能なショルダーストラップは左右で付け替えが可能です。
ラージサイズ（セメント）/Courtesy of FERRAGAMO
ラージサイズ（セメント）/Courtesy of FERRAGAMO
■スモールサイズ
価格： 25万3,000円（税込）
カラー：ブラック / セメント / レンガ
サイズ： H40.0×W65.0×D3.0 CM
素材:型押しカーフ
イタリア製
ブラック/Courtesy of FERRAGAMO
セメント/Courtesy of FERRAGAMO
レンガ/Courtesy of FERRAGAMO
■ラージサイズ
価格： 26万4,000円（税込）
カラー：セメント / レンガ
サイズ： H52.0×W84.0×D3.0 CM
素材:型押しカーフ
イタリア製
セメント/Courtesy of FERRAGAMO
レンガ/Courtesy of FERRAGAMO
お問い合わせ：
フェラガモ・ジャパン
0120-202-170
ラージサイズ（セメント）/Courtesy of FERRAGAMO
アーカイブバッグからインスピレーションを得たモダンなショルダーバッグ。ボディにフィットするトライアングルのシルエットが印象的です。トップとサイドの2か所にジップクロージャーを配し、長さ調整可能なショルダーストラップは左右で付け替えが可能です。
ラージサイズ（セメント）/Courtesy of FERRAGAMO
■スモールサイズ
価格： 25万3,000円（税込）
カラー：ブラック / セメント / レンガ
サイズ： H40.0×W65.0×D3.0 CM
素材:型押しカーフ
イタリア製
ブラック/Courtesy of FERRAGAMO
セメント/Courtesy of FERRAGAMO
レンガ/Courtesy of FERRAGAMO
■ラージサイズ
価格： 26万4,000円（税込）
カラー：セメント / レンガ
サイズ： H52.0×W84.0×D3.0 CM
素材:型押しカーフ
イタリア製
セメント/Courtesy of FERRAGAMO
レンガ/Courtesy of FERRAGAMO
お問い合わせ：
フェラガモ・ジャパン
0120-202-170