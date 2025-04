フェラガモからユニークなフォルムのメンズ新作バッグが登場。アーカイブバッグからインスピレーション

フェラガモは、2025年春夏コレクションで注目されたユニークなフォルムの新作バッグを発売します。ラージサイズ(セメント)/Courtesy of FERRAGAMOアーカイブバッグからインスピレーションを得たモダンなショルダーバッグ。ボディにフィットするトライアングルのシルエットが印象的です。トップとサイドの2か所にジップクロージャーを配し、長さ調整可能なショルダーストラップは左右で付け替えが可能です。

ラージサイズ(セメント)/Courtesy of FERRAGAMOラージサイズ(セメント)/Courtesy of FERRAGAMO■スモールサイズ価格: 25万3,000円(税込)カラー:ブラック / セメント / レンガサイズ: H40.0×W65.0×D3.0 CM素材:型押しカーフイタリア製ブラック/Courtesy of FERRAGAMOセメント/Courtesy of FERRAGAMOレンガ/Courtesy of FERRAGAMO■ラージサイズ価格: 26万4,000円(税込)カラー:セメント / レンガサイズ: H52.0×W84.0×D3.0 CM素材:型押しカーフイタリア製セメント/Courtesy of FERRAGAMOレンガ/Courtesy of FERRAGAMOお問い合わせ:フェラガモ・ジャパン0120-202-170