カナダのeコマース企業であるShopifyのトビアス・リュトケCEOが、従業員宛のメモで「人員やリソースの増加を求める前に、チームはAIを使ってもやりたいことができない理由を示さなくてはなりません」と伝えたことが明らかになりました。リュトケCEOは仕事にAIを活用することに熱意を持っており、従業員のパフォーマンス評価にもAIの使い方を含める予定だと述べています。

I heard this internal memo of mine is being leaked right now, so here it is: pic.twitter.com/Qn12DY7TFF— tobi lutke (@tobi) April 7, 2025

Shopify CEO: Prove AI can't do jobs before asking for more headcounthttps://www.cnbc.com/2025/04/07/shopify-ceo-prove-ai-cant-do-jobs-before-asking-for-more-headcount.html2025年3月末に、リュトケCEOは従業員に宛ててAIの業務活用を奨励する内容のメモを送りました。この内容が何者かにより、ある程度の悪意を持ってリークされたことから、リュトケCEOは自らメモの全文をX(旧Twitter)に投稿しています。メモには「反射的なAI使用が今やShopifyの基本的な期待になっています」と記されており、リュトケCEOはこれまでも毎週の動画やポッドキャスト、講演などでAIの有用性を訴えてきたそうです。リュトケCEOは、「私のキャリアの中で、AIは仕事の進め方に対する最も急速な変化です」と述べており、すでにAIが自分たちのスキルや技術を補強し、足りないものを埋める能力に感銘を受けてきたとのこと。リュトケCEOは、AIはこれまで可能だと思われていたものの10倍もの貢献をしてくれる「素晴らしい同僚」だと主張し、その上でAI自体の性能も時間と共に10倍に成長すると指摘。「以前なら取り組むことすら選ばなかったようなあり得ないような仕事に、反射的かつ見事にAIを使って取り組み、100倍の仕事を成し遂げる人たちをたくさん見てきました」とリュトケCEOは語っています。リュトケCEOは、Shopifyは前年比20〜40%成長する会社であり、従業員や自分自身を含めた幹部がそんな会社で働き続けるためには、毎年少なくともそれ以上の成長を遂げなくてはならないと主張。この目標は大変なもののように聞こえますが、AIを活用できれば決して無理なものではなく、Shopifyの「絶え間ない学習者であれ」「変化を生き残れ」というコアバリューに合致するものだと訴えました。リュトケCEOにとって、AIの効果的な活用はShopifyの全員に期待するベースラインだとのこと。「今日、AIはあらゆる商売の道具であり、その重要性は増すばかりです。正直に言えば、自分の技術にAIを応用するスキルを学ぶことから逃れるのは不可能だと思います」とリュトケCEOは述べ、AIを使わなければ停滞し、失敗するだろうと警告しています。Shopifyは会社としてAIの使用を推し進める中で、従業員のパフォーマンスレビューや同僚の評価にも、AIの使い方についてのアンケートを加える予定です。AIの学習は自己責任であるものの、Shopifyの社内はさまざまな最先端AIツールにアクセスする環境が整っており、開発者向けにMicrosoft CopilotやCursor、ClaudeなどのAIツールが事前準備されているとのこと。さらに、Slackなどには開発したAIプロンプトを共有する場所がたくさん存在しているそうです。さらにリュトケ氏は従業員らに対し、「人員やリソースの増加を求める前に、チームはAIを使ってもやりたいことができない理由を示さなくてはなりません。もし自律的なAIエージェントがすでにチームの一員だったとしたら、この領域はどのようになるでしょうか?この質問をすることは、実に楽しい議論やプロジェクトにつながります」と述べ、人員増加を求める前にまずはAIの活用を検討するべきだと呼びかけました。なお、Shopifyが2024年末に発表した(PDFファイル)年次報告書によると、Shopifyの総従業員数は2023年の8300人から8100人に減少したとのこと。Shopifyは2022年に従業員の14%を解雇したほか、2023年にも従業員の20%を解雇するなど人員削減を進めています。