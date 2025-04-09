¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£Ìë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½é²óOA¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï±óÆ£·û°ì¡ª
¡¡ÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬¡¢º£Ìë4·î9Æü20»þ54Ê¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÃ±ÆÈ»Ê²ñ¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤Ê±óÆ£·û°ì
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ö¤ä¿ÍÊª¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¸¡¾Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·×4²ó¤ÎÆÃÈÖ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¥²¥¹¥È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É°ÛÎã¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ï¡¢±óÆ£·û°ì¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×»Ê²ñ¤Ï±óÆ£·û°ì¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÃ±ÆÈ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦±óÆ£¡£¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ä¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2²óÌÜ¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿°¤Éô´²¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóµÜ¤¬¼ýÏ¿Ãæ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¸¡Äê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢½é²ó¤ÎÆÃÈÖ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥í¥±¤Ë¼«¤é½Ð¿Ø¤¹¤ë¡£
¡¡4·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¤Ï2²óÌÜ¤ÎÆÃÈÖ°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¡£Á°²ó¡¢°¤Éô¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ÖÀ¸¤¿¤Þ¤´¤Ï¼ê¤Ç°®¤Ã¤Æ¤â³ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¡¢³ä¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÀ¸¤¿¤Þ¤´¤ò°®¤êÄÙ¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Þ¤»¶¤é¤¹¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¡ÈÄÞº¯¡É¤ò»Ä¤·¡¢ÂçÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×Å·ºÍ¾®³ØÀ¸¤È¤ê¤ó¤´¤ÎÈé¤à¤¤ÇÂÐ·è¡£¤·¤«¤·¡¢Å·ºÍ¾®³ØÀ¸¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡£¤ê¤ó¤´¤Ë¡È¥¬¥Á¡É¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥ì¥¢¤Ê°¤Éô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²óÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢MC¡¦ÆóµÜ¼«¤é¡¢¼ýÏ¿Ãæ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¸¡Äê¤ËÄ©Àï¡£¤±¤ó¶Ì¸¡Äê1µé¤è¤ê¤µ¤é¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÈÃÊ°Ì¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÆüËÜ¤±¤ó¶Ì¶¨²ñ¤Ø½Ð¸þ¤¸¡Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥í¥±¤Ë½Ð¤¿ÆóµÜ¤À¤¬¡¢º£²ó¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎMCÉÔºß¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¸÷·Ê¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¡Äê¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÆÍÇ¡¸¡Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆóµÜ¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ1½µ´ÖÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤±¤ó¶Ì¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÆóµÜ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃÊ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½é²ó¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ4·î9Æü20»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÃ±ÆÈ»Ê²ñ¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤Ê±óÆ£·û°ì
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ö¤ä¿ÍÊª¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¸¡¾Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·×4²ó¤ÎÆÃÈÖ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¥²¥¹¥È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É°ÛÎã¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ï¡¢±óÆ£·û°ì¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×»Ê²ñ¤Ï±óÆ£·û°ì¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÃ±ÆÈ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦±óÆ£¡£¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ä¡©
¡¡4·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¤Ï2²óÌÜ¤ÎÆÃÈÖ°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¡£Á°²ó¡¢°¤Éô¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ÖÀ¸¤¿¤Þ¤´¤Ï¼ê¤Ç°®¤Ã¤Æ¤â³ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¡¢³ä¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÀ¸¤¿¤Þ¤´¤ò°®¤êÄÙ¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Þ¤»¶¤é¤¹¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¡ÈÄÞº¯¡É¤ò»Ä¤·¡¢ÂçÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×Å·ºÍ¾®³ØÀ¸¤È¤ê¤ó¤´¤ÎÈé¤à¤¤ÇÂÐ·è¡£¤·¤«¤·¡¢Å·ºÍ¾®³ØÀ¸¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡£¤ê¤ó¤´¤Ë¡È¥¬¥Á¡É¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥ì¥¢¤Ê°¤Éô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²óÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢MC¡¦ÆóµÜ¼«¤é¡¢¼ýÏ¿Ãæ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¸¡Äê¤ËÄ©Àï¡£¤±¤ó¶Ì¸¡Äê1µé¤è¤ê¤µ¤é¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÈÃÊ°Ì¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÆüËÜ¤±¤ó¶Ì¶¨²ñ¤Ø½Ð¸þ¤¸¡Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥í¥±¤Ë½Ð¤¿ÆóµÜ¤À¤¬¡¢º£²ó¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎMCÉÔºß¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¸÷·Ê¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¡Äê¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÆÍÇ¡¸¡Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆóµÜ¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ1½µ´ÖÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤±¤ó¶Ì¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÆóµÜ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃÊ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½é²ó¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ4·î9Æü20»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡£