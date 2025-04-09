日経平均9日前引け＝反落、865円安の3万2147円 日経平均9日前引け＝反落、865円安の3万2147円

9日前引けの日経平均株価は反落。前日比865.54円（-2.62％）安の3万2147.04円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は149、値下がりは1466、変わらずは18と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は99.52円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が80.63円、東エレク <8035>が76.34円、ファストリ <9983>が63.06円、ＴＤＫ <6762>が33.43円と並んだ。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を4.59円押し上げ。次いでＺＯＺＯ <3092>が2.44円、ベイカレント <6532>が2.18円、日製鋼 <5631>が1.62円、セコム <9735>が1.33円と続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は繊維で、以下、鉱業、非鉄金属、石油・石炭、保険、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

