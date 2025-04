【ELDEN RING NIGHTREIGN】 5月30日 発売予定 価格 通常版:5,720円 デラックスエディション:7,480円(ダウンロード版のみ) コレクターズエディション:32,120円

フロム・ソフトウェアは4月9日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」の新映像を公開した。

今回公開されたのはプレイアブルキャラクターの1人「レディ(Duchess)」の新トレーラー。「レディ」はトリッキーで素早い動きを得意とするキャラクターで、映像でもその特徴を活かして立ち回る戦闘シーンなどを確認できる。

A blade, unrelenting and unseen, hidden in the night.

Her foes are vanquished in the flick of a second hand, their fate unraveled in its echo.



