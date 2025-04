「テスラ モデルY」の購入を検討しているという同僚。「急速充電スポット」などが話題になっていますが、月々の費用はどのくらいなのでしょうか？

テスラの急速充電のみを使用したときの維持費

テスラモデルYはスーパーチャージャーという急速充電に対応しています。

テスラの公式サイトによると、スーパーチャージャーは、15分の充電で267キロメートル分(モデルY・AWDの場合)の走行距離を確保できる、急速充電システムのことを指すようです。充電速度は最大250キロワットとされています。

充電料金は、キロワット数によって変動がありますが、180キロワット以上の充電時は1分あたり約245円がかかるとされているようです。

なお、一般社団法人日本自動車工業会の「2021年度乗用車市場動向調査」によると、1ヶ月あたりの走行距離の平均は370kmでした。

これらの情報を基に、月に370キロメートル程度の利用を想定して計算してみましょう。

前述通り、スーパーチャージャーは15分の急速充電で267キロメートル分の走行距離を確保できるとされています。そのため月2回利用することで(267キロメートル×2回=534キロメートル)、走行距離分を確保できる可能性があります。

1回の急速充電(15分)にかかる費用は3675円(245円×15分)となるため、月2回の利用で計7350円の充電費用が必要になる可能性があるでしょう。



テスラモデルYが対象となる補助金制度

テスラモデルYを購入する場合、おもに国のCEV補助金が適用され、65万円の補助を受けられるとされています。

ただし、この補助金を受けるためには、車両を4年間保有する必要があるため、購入前に確認が必要です。また、補助金の申請は車両登録後1ヶ月以内に次世代自動車振興センターへ申請書を提出しなければならないようです。

なお、仮に補助金の予算がなくなってしまうと、本制度は終了となるようです。利用を考えているタイミングで使えない可能性がある点にも、十分注意しましょう。



「テスラモデルY」急速充電のみの月々の電気代は約7350円

テスラモデルYの充電にかかる維持費は、急速充電のみを利用した場合の月間費用は約7350円となる可能性があります。なお、この結果は月に370キロメートル程度の利用を想定して計算したものです。そのため、走行距離によって電気代に差が生まれる場合がある点には注意しましょう。



