東京ディズニーランドにて、2025年6月30日まで開催されている「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

開催に合わせ、2025年バージョンになったパレード「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」の音楽を収録したデジタルアルバムがリリースされました☆

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」デジタルアルバム

配信日:2025年4月7日(月)12:00

価格:ダウンロード定価は各ストアに準じます

収録楽曲:

01. クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!(2025)

02. クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!(2025 エディット・バージョン)

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

東京ディズニーランドにて開催されている「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、「ドナルドダック」が夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再び登場しています。

イベントに合わせ、「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を音楽で楽しめるデジタルアルバムをリリース!

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」に続き、再び「ドナルドダック」を主役にした、よりハチャメチャ感が増してパワーアップしたスペシャルイベントの音楽が、デジタルアルバムで楽しめます。

『ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!』には、2025年バージョンになったパレード「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」の音楽を収録。

ディズニーの仲間たちが、「ドナルドダック」が夢の中で生み出した自身のたくさんのファン“クワッキーダック”や、ゲストと一緒にドナルドを褒め称え、お祭り騒ぎで盛り上がるパレードの音楽が、たっぷり堪能できます。

Track1はパレードのフルバージョン音源。

すべてのフロートの音源を収録し、キャラクターたちの歌や声が聴ける、47分を超える大満足の1曲です!

Track2のエディット・バージョンでは、今回リニューアルされたショーモードをフィーチャーしてお届け。

楽曲は数多くのパークの人気曲を手掛けているネイサン・パジェット氏とアダム・ガブマン氏による書き下ろしです。

さらにパワーアップした「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」のユニークでにぎやかな音楽を、心ゆくまでお楽しめるデジタルアルバム。

2025年4月7日にリリースされた、東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」デジタルアルバムの紹介でした☆

