殿堂入り果たしたカーメロ・アンソニー…古巣であるナゲッツ、ニックスでの永久欠番を希望

4月6日(現地時間5日、日付は以下同)、ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム(以降、バスケットボール殿堂)は、2025年のバスケットボール殿堂入りメンバーを発表。その1人となったカーメロ・アンソニー(元ニューヨーク・ニックスほか)は、かつて在籍した2チームでの永久欠番を望んでいるようだ。現地メディア『njdotcom』が伝えている。

NCAAトーナメント準決勝が開催された6日に、同会場のアラモドームで記者会見に出席していたアンソニー。NBAで活躍した19シーズンのうち、7年を過ごした古巣のニックスについて聞かれたアンソニーは、「(永久欠番は)じきにわかるよ。でも、現実になってほしい。『なぜ待つ必要があるのか』ってみんなが考え始めたら、それは最高なことだね」と、今後の展望について語った。

「正直、いまの僕の周りではたくさんのサプライズが起きている。もし永久欠番がサプライズの一つとなってくれるなら、有頂天になることは間違いないだろう」

そして、アンソニーはデンバー・ナゲッツにも言及。リーグデビューから8シーズンにわたって在籍したもう一つの古巣も付け加え、「デンバーとニューヨーク。両方の天井で、あのジャージを見てみたいところだ」と、2チームでの殿堂入りに意欲を見せている。

現役引退後もニックスの試合をたびたび現地観戦しているアンソニーは、9日に開催されたホームでのボストン・セルティックス戦にも参戦。第1クォーターの中盤にはニックスがトリビュートビデオを場内に公開し、現地ファンは拍手喝采で元エースを温かく迎えた。

Hall of Famer Carmelo Anthony gets a standing ovation after his tribute video from the Knicks 👏 pic.twitter.com/DGdii28opl

- Knicks Videos (@sny_knicks) April 8, 2025