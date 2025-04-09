¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢½ªÈ×ÎôÀª¤«¤é¡È170¥¥í¡É±¦Á°ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥áー¥¯¤â¡Ä¡Ä¸åÂ³ÅÝ¤ì¥É¥¸¥ãー¥¹3Ï¢ÇÔ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ë¡¢2»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥áー¥¯¤¹¤ë¤â¡Ä¡Ä
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢4¹æËÜÎÝÂÇ´Þ¤à4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎôÀª¤Î½ªÈ×¤Ë½ÐÎÝ¤·¡¢È¿·â¤Î»å¸ý¤òºî¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹6ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡£Ìµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼ê4ÈÖ¼ê¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥é¥È¥ê¥Ã¥¸Åê¼ê¤Î4µåÌÜÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÂ®ÅÙ105.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó169.7¥¥í¡Ë¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ë±¦Á°ÂÇ¤Ë¡£ÂçÎÌ¥êー¥É¤òµö¤·¤¿»î¹ç¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.300¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥ーÅê¼ê¤¬½øÈ×¤«¤éÍðÄ´¡£2－8¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£