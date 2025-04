すべての表現者のための新しいプロフィールSNS！アートチューンズ『artTunes』

アートチューンズは、表現するすべての人のための、自分を表すプロフィールSNS『artTunes』をiOS/Android向けに正式リリースしました。

アートチューンズ『artTunes』

提供開始日 :2025年4月1日

対応OS :iOS/Android

価格 :無料

アートチューンズは、表現するすべての人のための、自分を表すプロフィールSNS『artTunes』をiOS/Android向けに正式リリース。

自分のアイデンティティの新しいかたち、自分に集中できる場所を目指した、自分のための表現プラットフォームです。

『artTunes』は「アーティストが自分の芸に集中し、見る人の心に残る“真(まこと)の花”を咲かせる場所」をつくろうとした結果生まれた、すべての表現者のための新しいプロフィールSNSです。

自然体の自分に出会うこと、自分に最適な人や機会に出会うこと、自分の輪郭をえがくこと、これを実現する社会的な環境やシステムがあれば、自分に素直な状態で生きることができるだろうという思いから、artTunesは生まれました。

「自分を手放そう、自分に打ち込もう、自分と繋がろう、自分を拡げよう」というテーマから始まるartTunesは、まず“自分をえがく”という体験を原点にしています。

これまでの自分に出会うこと。

未来の自分に出会うこと。

その体験の先に、たくさんの絆に恵まれながら進む日々が実現します。

ジャンルや肩書きにとらわれず、日々なにかを表現しているすべての人が、安心して自分らしくいられる場所──毎日ミラクルが起こる場所“everyday miracle”がartTunesのコンセプトです。

「artTunes」アプリ紹介動画[アーティスト:神楽岡久美/映像:松尾健太]

