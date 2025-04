ポイント機構は、現在の経済悪化・物価高騰、それらが社会問題の一つとなっていることに着目。

これは世界的な経済問題にもなっており、この課題を解決するために、ポイントをツールとして活用する手法「A-GELギフトポイント」により企業が悩んでいる問題改善を成功させて行く完全成功報酬型の営業コンサルティング会社です。

ポイント機構「A-GELギフトポイント導入サロン」取材

ポイント機構は、現在の経済悪化・物価高騰、それらが社会問題の一つとなっていることに着目。

これは世界的な経済問題にもなっており、この課題を解決するために、ポイントをツールとして活用する手法「A-GELギフトポイント」により企業が悩んでいる問題改善を成功させて行く完全成功報酬型の営業コンサルティング会社です。

より早く循環させる方法として「A-GELギフトポイント」を提供しており、今回、実際に導入している加盟店様へ、同社事業推進部 大川 隼人が取材しました。

同社は、コンサルタント・ツールとして循環型ポイントテクノロジー&サービスである「A-GEL(エージェル)ポイント」(通称:AGP)は、様々な業種業界において応用活用できる完全成功報酬型営業コンサルティング会社です。

「A-GELポイント」をより早く循環させる方法として「A-GELギフトポイント」が有り、より皆が笑顔となるスキームとなっています。

※ 同社調べ

■取材内容

質問(1):【御社について教えてください。】

Healing esthe&Nail Boudoir(ヒーリングエステ アンド ネイルブドワール)という完全会員制のサロンと私自身はオーナーセラピストと運営をしている会社の代表取締役をしています。

サロンの内容というのは複合サロンになるので、エステティックとネイルと減毛と言う脱毛であったり、様々なものを提供しています。

質問(2):【どんなお客様が多いですか?】

既存の会員様からの紹介がほとんどですが、あとは提携している企業様の従業員の方が利用してくださったり、そういったお客様が多いです。

質問(3):【A-GELギフトポイント導入のきっかけは?】

やはり会員制サロンで、紹介でお客様が来られるので、既存のお客様に対して「良いサービスがある、付加価値がある」というところの部分であったり「会社の売上向上にもつながれば良いかな」と思い、「良いものないかな」と探していました。

質問(4):【A-GELギフトポイント導入の決め手は?】

やっぱり話を聞いた時に、同社のサロンのやり方で一番良いと思ったのは“A-GELギフトポイント”の有効期限が1ヶ月という、ちょっと短いスパンになっているのですね、それを聞いた時に同社が完全会員制のサロンなので都度払いで運営しているので、「お客様が次に予約を取る時に、この1ヶ月の有効期限内で又、再来店してくださる」というところが良いなと思ったのと、「“導入費用が0円”だった」というところも良いなと思い決めました。

質問(5):【導入してどんな変化がありましたか?】

まだ始めたてのポイントシステムなので最初はお客様も知らない方が多くて、「何それ?」といった感じだったのですが、「きちんと説明をしてお話しすると」、「良いじゃん!」とか「これから楽しみなポイントだね!」と言った話になって、スムーズに(アプリを)ダウンロードしていただいて、会員の皆様は「(アプリの)ダウンロード率が100%なので」、変化というのは、有効期限1ヶ月のA-GELギフトポイントのおかげで「必ず1ヶ月に1回きてくださる状態になった」のと「美容商材の材料の高騰」があった際に、施術料金を値上げしなければいけない時があったのですね、実は2回ほど値上げをしたタイミングがあったのですが、とても心苦しいなと思っていたのですが、そこでA-GELギフトポイントについてお話ししつつお値上げすることによって会員様からしたら今まで通りの施術料金でいけるというところで、ご来店の頻度も1ヶ月以内で来てくれるようになりますし、「お客様がオプションをつけてくれたり」「ネイルとエステを一緒に同時施術をしてくださったり」お客様の単価が上がりました。

質問(6):【A-GELギフトポイントに対するお客様の反応。】

お客様からの声は、そのサービスの部分でA-GELギフトポイントが導入されることによってお値段が下がるという部分で、喜んでいただけています。

あとは、お客様はそうなんですけれども、私たちにも大きなメリットがあって、お客様のことを想って施術をしているサロンになるので、例えばネイルだとお爪の状態というのが、早い段階で来ていただかないと爪が悪くなってしまうので、そういった意味で管理しやすいじゃないですか、ネイリストが次にきちっとお客様が予約を入れていただいてご来店くださると管理もしやすいですし、自然にお客様の満足度も上がるんですね。

エステティックの場合でも、お客様の心の状態や体の状態、お肌の状態というのを凄く管理しやすくなったので、お客様の喜びの声も有りますし、従業員スタッフ全員も、お客様がきちっと定期的にかよっていただくことで、売り上げうんぬんよりも“お客様のありがとう”という声が増えている、ということが大きかったと思います。

上記は、「愛知県名古屋市内 会員制サロン Healing esthe&Nail Boudoir(ヒーリングエステ アンド ネイルブドワール) オーナーセラピスト 伊藤 麻紀 様」への取材先となります。

■「A-GELギフトポイント」とは

一般的なクーポンの機能を持ったポイントです。

通常のクーポンとは異なり、消費者は加盟店での消費活動に対して、消費額全額と同等額のポイント(クーポン)(消費額の40%還元付与・有効期間は1か月)を得ることができます。

ポイント(クーポン)を付与するにあたり加盟店に原則負担はありません。

ポイント(クーポン)を受取った消費者は、消費の一部を実質0円の可能性を見出し、加盟店でそのポイント(クーポン)を使います。

ポイント(クーポン)が他の加盟店で使用されると、それを付与した加盟店は付与額の最大15%(40%還元に対して、顧客に付与した時の売上最大6%が客単価増加可能)の現金(謝礼金)を受け取れます。

ポイント(クーポン)の割引額や利用条件は、取扱い加盟店が採算を考慮しながら設定することができます。

「A-GELギフトポイント」の仕組みを利用することにより加盟店は、来店客数、客単価・利益率の改善が可能となります。

「通貨」の流通量増加と循環速度の加速の手助けとして、経済活性化のポイントツール活用として考案された「A-GELギフトポイント」は、今までの全国共通ポイント・割引ポイント・値引ポイント・特典ポイント・キャンペーンポイント・クーポン・広告等とは全く異なる構造および概念となっています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポイントをツールとして活用し、通貨の流通と循環の加速度をアップ!ポイント機構「A-GELギフトポイント導入サロン」取材 appeared first on Dtimes.