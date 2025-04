スマホアプリでルームミラーに早変わり！MAXWIN『MF-BDVR004 車用セット』

カー用品ブランドMAXWINは、発売から即欠品していた人気沸騰中の配線不要ドライブレコーダー『MF-BDVR004 車用セット』が再入荷し販売を開始します。

MAXWIN『MF-BDVR004 車用セット』

MF-BDVR004 車用セット

Makuakeで2,700万円以上を売り上げた今話題の大ヒット商品「配線不要1秒設置の画期的なドライブレコーダー」。

4,000mAh大容量バッテリー内蔵で最大10時間連続録画可能。

200万画素カメラでFull HD高画質録画、全国のLED信号機にも対応。

「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。

前後2カメラ一体型、スマホアプリでルームミラーに早変わりします。

手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。

【商品スペック】

◆自動電源ONで撮り逃しをなくす

スマート感知センサー

「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン/オフします。

録画のうっかり忘れを防ぎます。

◆手のひらサイズ+前後2カメラ一体型

前後2カメラ同時撮影

前後カメラともに録画解像度はフルHD200万画素、広角120°。

手のひらサイズなので、持ち運びに便利なこだわり設計。

◆最大「10時間」連続録画

最大10時間連続録画

満充電時、最大10時間の連続録画に対応する大容量バッテリー(4,000mAh)内蔵。

※使用状況により動作時間は異なります。

◆色々なシーンに対応できる取付マウント

汎用型のテープ式マウントなので、簡単に取付けて様々なヘルメットに対応可能です。

また、すぐに取り外しできるので本体を持ち運びでき、盗難防止にもなります。

別売オプションのマウント使用でバイク用・自転車用・自動車用、更にGoProアクセサリーにも対応。

色々なシーンに使用できます。

◆2.4G Wi-Fi内蔵&専用スマホアプリ

専用スマホアプリ

ドライブレコーダーの設定変更など、離れた場所からコントロール可能。

(最大5メートル)専用アプリでリアルタイム映像を観ることが可能で、さらにいつでも録画の画面角度を調整可能。

撮影した動画はスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時の大切な証拠はすぐさまお持ちの端末に残せます。

◆全国LED信号機対応

LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。

◆設置場所は自由に選べて簡単設置

コンパクトだからこそ設置場所を選ばず、どこに設置しても邪魔にならない大きさです。

前後同時録画なので後部座席の確認モニターとしても使用できます。

