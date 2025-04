さくっとかろやか！ブルボン「ピッカラわさび味」

ブルボンは、長野県安曇野産本わさびの粉末を使用した“わさびフェア”商品3品を2025年4月8日(火)より期間限定で販売中☆

ブルボン「ピッカラわさび味」

発売日 :2025年4月8日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

内容量 :45g

賞味期限:9カ月

ブルボンは、長野県安曇野産本わさびの粉末を使用した“わさびフェア”商品3品を2025年4月8日(火)より期間限定で販売中です。

同社ロングセラーブランドの米菓やスナックを、わさびのさわやかな風味を感じられる味わいです。

気分転換したいときやおつまみにピッタリな商品です。

ブルボン「ピッカラわさび味」はクルッと筒状に丸まった形のライススナックを、わさびの風味がツンと広がるさわやかな味わいです。

サクッと軽やかな食感にのせて、うま味のある辛さを楽しめます。

