モントワールは、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『広島県産れもんグミ』『JAわかやま うめぼしグミ』をリニューアルし、2025年4月7日(月)に全国で発売します。

モントワール『JAわかやま うめぼしグミ』

発売日 :2025年4月7日(月)

希望小売価格:162円(税込)

内容量 :36g

賞味期限 :240日

販売エリア :全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴 :「和歌山県産紀州梅エキス」を使用。

甘酸っぱいパウダーがうめぼしらしい酸味とうまみ。

モントワールは、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『JAわかやま うめぼしグミ』をリニューアルし、2025年4月7日(月)に全国で発売。

<甘酸っぱい小粒サイズで気軽にリフレッシュ!>

仕事中や勉強中など、人目を気にせず気軽に食べられるよう小粒サイズに仕上がっています。

また、甘酸っぱいパウダーを使用し、広島県産れもん、和歌山県産紀州梅うめぼしのしっかりとした酸味を楽しめます。

ひと粒ずつ味わったり、何粒かまとめて口いっぱいに楽しんだりと、フレッシュタイムを楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘酸っぱいパウダーを使用!モントワール『JAわかやま うめぼしグミ』 appeared first on Dtimes.