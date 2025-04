2025/4/14付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年3月31日〜4月6日)では、TOP100内の週間総再生数が2億8269.1万回(先週比1.0%増)、TOP500内は6億3252.4万回(同0.8%減)となった。TOP500圏内に初登場したのは14作(先週13作)、TOP100初登場は3作(先週1作)で、1年7ヶ月ぶりに初登場1位作品が誕生した。

【TOP10動向】■HANA、メジャーデビュー曲がいきなり1位 初登場作品の今年度最高記録ちゃんみながプロデュースする7人組ガールズグループ・HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」(4月2日配信開始)が週間再生数1163.4万回を記録し、週間ストリーミングランキングでいきなり初登場1位を獲得した。初登場1位は、2023/9/25付でのBE:FIRST「Mainstream」以来1年7ヶ月ぶりで今年度初。週間再生数1163.4万回は初登場作品の今年度最高記録となった(詳細は後述)。2位は、前週まで首位を独走していたMrs. GREEN APPLEの「ライラック」(週間再生数974.4万回/先週比2.9%減)。2024年4月11日配信開始から1年が経とうとするなか、1位記録は13週連続・通算29週で一旦ストップしたものの、週間再生数はまだまだ圧倒的。12位に初登場した新曲「クスシキ」(4月5日配信開始/週間再生数448.5万回)とともに今後の動向が注目される。3位はサカナクション「怪獣」(週間再生数736.8万回/先週比4.0%減)。累積再生数は5856.4万回で、初登場から7週連続となるTOP3をキープした。Mrs. GREEN APPLEは今週も「ライラック」を含む4曲がTOP10入り。4位(先週3位)は「ダーリン」(週間再生数707.0万回/先週比1.3%減)、6位(先週7位)は「ケセラセラ」(週間再生数528.4万回/先週比2.0%減)、7位(先週8位)は「Soranji」(週間再生数518.4万回/先週比3.1%減)と続いた。5位はROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(週間再生数529.7万回/先週比6.4%減)。登場2週目から24週連続でTOP5(そのうち8週連続1位)をキープした。8位(先週9位)は米津玄師「BOW AND ARROW」(週間再生数498.5万回/先週比5.3%減)、9位(先週5位)はJO1「BE CLASSIC」(週間再生数495.3万回/先週比10.7%減)。10位(先週12位)はILLIT「Almond Chocolate」(週間再生数460.7万回/先週比13.5%増)で、登場8週目で同曲初のTOP10入りを果たした。アーティスト別TOP500ランクイン曲数の1位(先週1位)は今週もMrs. GREEN APPLEで31曲(先週比+1)。2位(先週2位)はback numberの19曲(同±0)、3位(先週3位)はVaundy(同±0)の15曲、4位(先週4位タイ)は米津玄師の14曲(同+1)、5位タイはYOASOBI(先週4位タイ/同−1)、あいみょん(先週6位タイ/同±0)、Official髭男dism(先週6位タイ/同±0)の12曲だった。【初登場トピック】■HANA、週間1000万回の大台突破で鮮烈デビュー「たくさんの方に聴いていただき本当にありがとうございます」前出のとおり、新人ガールズグループ・HANAのメジャーデビュー曲「HANA」が、初登場1位で鮮烈なデビューを飾った。SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベルBMSG×ちゃんみながタッグを組んだオーディションプロジェクト『No No Girls』から誕生したHANAは、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組。今作に先がけ、1月31日に配信リリースしたプレデビュー曲「Drop」は最高位13位を記録(累積再生数3365.0万回)していたが、メジャーデビュー曲となる今作では大ヒットの目安となる週間1000万回の大台を突破する1163.4万回で堂々の1位となった。初登場作品の週間再生数としては、25/2/3付のMrs. GREEN APPLE「ダーリン」が記録した1106.4万回を上回り、今年度最高記録となった。華々しいメジャーデビューを飾ったHANAは全員で喜びのコメントを寄せ、「このたびオリコン週間ストリーミングランキングで『ROSE』が1位を獲得しました!たくさんの方に聴いていただき本当にありがとうございます!」(KOHARU)、「私たちが心を込めた『ROSE』が皆さんに届きますように。どうぞお楽しみください」(NAOKO)と呼びかけた。なお、今作のCDシングルは4月23日に発売となる。今週付のストリーミングランキング初登場作品はほかに、12位にMrs. GREEN APPLE「クスシキ」(4月5日配信開始)、70位にNiziU「LOVE LINE」(3月31日配信開始)、161位にizna「SIGN」(3月31日配信開始)、184位にINI「Party Goes On」(4月3日配信開始)がランクインした。