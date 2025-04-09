「週刊少年サンデー 19号」本日発売！ 表紙&グラビアを飾るのは乃木坂46の川粼桜さん巻頭カラーには田辺イエロウ氏の「界変の魔法使い」が登場
【週刊少年サンデー 2025年19号】 4月9日 発売 価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年19号」を本日4月9日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙&グラビアを飾るのは乃木坂46の川粼桜さん。巻頭カラーには、田辺イエロウ氏の「界変の魔法使い」が登場する。
センターカラーには、「サンデーうぇぶり」からの出張掲載2回目となる小形朱嶺氏のラブコメ「若葉さんちの青い恋」が登場。また、本誌では「名探偵コナン」シリーズ第2話が掲載されるほか、「みずぽろ」（原作：一色美穂氏/作画：水口尚樹氏）なども掲載される。
少年サンデー19号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) April 8, 2025
・表紙&グラビア!初登場![#乃木坂46 #川粼桜]ちゃん!
・巻頭カラー!連載再開![#界変の魔法使い]
・うぇぶり出張掲載!Cカラー[#若葉さんちの青い恋]
・シリーズ第2話![#名探偵コナン]
・単行本全巻重版御礼![#みずぽろ]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/52EifGxiUc
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