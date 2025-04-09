【週刊少年サンデー 2025年19号】 4月9日 発売 価格：360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年19号」を本日4月9日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&グラビアを飾るのは乃木坂46の川粼桜さん。巻頭カラーには、田辺イエロウ氏の「界変の魔法使い」が登場する。

センターカラーには、「サンデーうぇぶり」からの出張掲載2回目となる小形朱嶺氏のラブコメ「若葉さんちの青い恋」が登場。また、本誌では「名探偵コナン」シリーズ第2話が掲載されるほか、「みずぽろ」（原作：一色美穂氏/作画：水口尚樹氏）なども掲載される。

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