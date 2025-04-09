８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．５８ドル（－１．１２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９０．２ドル（＋１６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５９．２セント（＋８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４０．００セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６９．００セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９２．７５セント（＋９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．７９（－３．２０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５９．５８ドル（－１．１２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９０．２ドル（＋１６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５９．２セント（＋８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４０．００セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６９．００セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９２．７５セント（＋９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．７９（－３．２０）
出所：MINKABU PRESS