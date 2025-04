FANTASTICSが『FUN！FUN！FANTASTICS』で巨大トランプを使ったマジックに挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■瞬き厳禁の多彩なマジックに「ヤバすぎる!」「すごすぎる」「怖い! 怖い!」とメンバーも大興奮

FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』の第6回が、4月15日に放送となる。

この番組は、FANTASTICSが本人役で登場し、時代を創った豪華レジェンドゲストから様々なカルチャーを学ぶシチュエーションコメディの第5弾。

第6回のゲストは、クロースアップマジックで世界を魅了するマジシャンの前田知洋。大学の頃にマジックを覚え、その後単身アメリカに渡り世界の一流マジシャンが集うハリウッドの「マジックキャッスル」で腕を磨いたという前田が、FANTASTICSの目の前で世界レベルのマジックをパフォーマンス。

「マジックのとき大切にしているのは『お客様を気分良くすること』」という言葉どおり、流れるようなテクニックと巧みな話術で次々とカードやサイコロを使ったマジックを繰り広げる。瞬き厳禁の多彩なマジックに「ヤバすぎる!」「ありえない!」「すごすぎる」「怖い! 怖い!」とメンバーも驚きと興奮が止まらない。

■FANTASTICSが巨大トランプを使ったマジックに挑戦!いちばんセンスがあるのは誰だ!?

今回は前田から直接レクチャーを受け、FANTASTICSが巨大トランプを使った高難度のマジックに挑戦。「みんな良かった」と感心するなか、ミスも目立たず立ち姿まで高評価な、いちばんセンスがあると前田が認めたメンバーは誰だ!?

マジックに始まりマジックに終わる、マジックづくしの時間にFANTASTICSも大満足。

■『BACK TO THE MEMORIES PART5』4月19日10時より一般発売開始!

FANTASTIC6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)が、芝居・大喜利・かくし芸、懐かしい名曲まであらゆるエンターテインメントに挑むライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART5』。2025年は6月より、大阪・神奈川・愛知・新潟・熊本の5都市で全20公演の上演。2025年の主演を木村慧人が務めることが3月25日の放送で発表された。

そして、メンバーとドラマで共演経験のある俳優・水野美紀の出演に加えて、このたび片桐仁の出演が決定。4月19日10時よりチケット一般発売スタートする。

番組情報

日本テレビ『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』

04/15(火)25:04~ ※第6回

※TVer、日テレTADAで地上波放送後に見逃し配信スタート

※オンラインサロンTEAM HI-AXで完全版を配信

出演:FANTASTICS(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

ナビゲーター:マイケル富岡

『BACK TO THE MEMORIES PART5』公式サイト

https://fantastage.com/

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff5/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168