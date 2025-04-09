米株価指数先物 時間外でも下落 中国に計104%の関税 ダウ300ドル超下落 米株価指数先物 時間外でも下落 中国に計104%の関税 ダウ300ドル超下落

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米株価指数先物 時間外でも下落 中国に計104%の関税 ダウ300ドル超下落



東京時間07:20現在

ダウ平均先物JUN 25月限 37542.00（-320.00 -0.85%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限 4975.25（-45.00 -0.90%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限 17087.50（-156.25 -0.91%）



米中貿易戦争激化で時間外でも米株は下落。中国が報復関税を撤回しないため、米国は中国に対し50%上乗せ累計104%の関税を賦課すると発表、日本時間13時1分に発動する予定。



※当初予定34%の追加関税に50%上乗せ（2月に10%、3月に10%上乗せ）計104%

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