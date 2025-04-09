日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比960円安の3万2140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41648.81円 ボリンジャーバンド3σ
39831.21円 ボリンジャーバンド2σ
38710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38395.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38345.10円 200日移動平均
38094.53円 75日移動平均
38013.60円 ボリンジャーバンド1σ
36196.00円 25日移動平均
34455.00円 一目均衡表・基準線
34378.40円 ボリンジャーバンド-1σ
34090.00円 一目均衡表・転換線
33012.58円 8日日経平均株価現物終値
32962.00円 5日移動平均
32560.79円 ボリンジャーバンド2σ
32140.00円 9日夜間取引終値
30743.19円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41648.81円 ボリンジャーバンド3σ
39831.21円 ボリンジャーバンド2σ
38710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38395.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38345.10円 200日移動平均
38094.53円 75日移動平均
38013.60円 ボリンジャーバンド1σ
36196.00円 25日移動平均
34455.00円 一目均衡表・基準線
34378.40円 ボリンジャーバンド-1σ
34090.00円 一目均衡表・転換線
33012.58円 8日日経平均株価現物終値
32962.00円 5日移動平均
32560.79円 ボリンジャーバンド2σ
32140.00円 9日夜間取引終値
30743.19円 ボリンジャーバンド3σ
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