　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比960円安の3万2140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41648.81円　　ボリンジャーバンド3σ
39831.21円　　ボリンジャーバンド2σ
38710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38395.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38345.10円　　200日移動平均
38094.53円　　75日移動平均
38013.60円　　ボリンジャーバンド1σ
36196.00円　　25日移動平均
34455.00円　　一目均衡表・基準線
34378.40円　　ボリンジャーバンド-1σ
34090.00円　　一目均衡表・転換線
33012.58円　　8日日経平均株価現物終値
32962.00円　　5日移動平均
32560.79円　　ボリンジャーバンド2σ
32140.00円　　9日夜間取引終値
30743.19円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース