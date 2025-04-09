¿À¸Í¡¦ËÌ¶èÌ±¡ÖÃæ¿´ÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÅÅ¼ÖÄÂ¤¬¹â¤¤¡Ä¡×¡¡Âçºå¡¦»Í¾òÆí¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÍè¤ëÊý¤¬ÅÅ¼ÖÄÂ¤¬°Â¤¤
¡¡À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Ç¥µ¥Ö¥«¥ë¶¿ÅÚ»Ë²È¤Îº´¡¹ÌÚ¹§¾»¤¬¡¢ËÌ¶è½Ð¿È¤ÇÍî¸ì²È¤Î·ËÅ·¸ã¤È¡¢¿À¸Í¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¸ì¤ë¡Ø¿À¸ÍÊüÃÌ¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾Podcast¡ËÏ¢ºÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÌ¶èÌ±¤¬¿À¸Í»Ô°Ê³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡á¡¡¡á¡¡¡á¡¡¡á¡¡¡á
¡¡¤É¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢½»¤á¤ÐÅÔ¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤âÈ¾À¤µª¡¢Ãæ±û¶è¤Î¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¿À¸Í¤¬½»¤ßÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»öÊÁ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤äÅ¾¶Ð¤Ê¤É¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¡¢¿À¸Í°Ê³°¤Ë½»¤àµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¡£»Ô³°¤Ë°ìÅÙ¤â½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤Ê¬°ì¿·¡¢¤â¤·¤É¤³¤«¤Ø°Ü¤ê½»¤à¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê³¤¤È»³¤¬¸«¤¨¤ë´Ä¶¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢23Ç¯´Ö¡¢ËÌ¶è¤Ë½»¤ß¡¢¸½ºß¡¢ÂçºåÉÜ»Í¾òÆí»Ô¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ëÍî¸ì²È¡¦·ËÅ·¸ã·¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¿À¸Í¤ò½Ð¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡¢³¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ËÌ¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¿À¸Í¤ÎÃæ¿´Éô¤Ø½Ð¤ë¤Î¤Ë25Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤ë¤¬¡¢ÅÅ¼ÖÄÂ¤¬660±ß¤«¤«¤ë¡£»Í¾òÆí¤«¤é¤À¤È1»þ´Ö30Ê¬¤«¤«¤ë¤¬620±ß¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÌ¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÅ¼ÖÄÂ¤¬¹â¤¤¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌ¶è¤Î¼«Âð¤À¤ÈºÇ´ó¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ20Ê¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢»Í¾òÆí¤Ç¤Ï¶á¤¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤¢¤ê¡¢Âçºå¤È¤·¤Æ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÃÏ°è¤À¤¬ËÌ¶è¤Û¤ÉÅÄ¼Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊØÍø¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿À¸Í¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¸µÄ®¾¦Å¹³¹¤ò¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤ÈÍî¸ì¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö³¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¥ä¥À¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³¹¤¬¤¢¤ë¡£Ï©¾å´Ñ»¡¤Î¡È¸«Î©¤Æ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿À¸Í¤ÎÃÏ·Á¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òº£¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿¾ì½ê¤ÎÃæ¤«¤é¸«Á¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢È¡´Û¡¢Ç®³¤¡¢ÈøÆ»¡¢Ä¹ºê¡¢ÊÌÉÜ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£´ðËÜ¡¢¤ß¤Ê³¤¤È»³¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ºä¤Î³¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¤¸¹ÁÄ®¤Î²£ÉÍ¤Ï¡¢»³¤È¶´¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ººä¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥À¥á¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢È¡´Û¤ÈÄ¹ºê¤Ï¾¯¤·ÃÏ·Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤·¡¢Ç®³¤¤ÈÈøÆ»¤Ï³¤¤È»³¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¾¯¤·¶¹¤¯¡¢µÞ¸ûÇÛ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤«¤Ê¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÊÌÉÜ¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÌÉÜ¤³¤½¤¬¡¢¿À¸Í¤Ë¶á¤¤ÍýÁÛÅª¤Ê³¹¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¹Æ¤ò²þ¤á¤Æ¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾Podcast¡Ø¿À¸ÍÊüÃÌ¡Ù#2 ¡ÖËÌ¶èÌ±¤¬¿À¸Í»Ô°Ê³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡×¤è¤ê
¡ÊÊ¸¡á¥µ¥Ö¥«¥ë¶¿ÅÚ»Ë²È¡¡º´¡¹ÌÚ¹§¾»¡Ë