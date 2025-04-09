TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

È¿Êá·ßÃÄÂÎ¡Ö¥·¡¼¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ´ººÊá·ßÁ¥¤Ø¤ÎË¸³²¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ï¥È¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ICPO=¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¤«¤é¼êÇÛ¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥·¡¼¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡×¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ï¥È¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎÄ´ººÊá·ßÁ¥¤Ø¤ÎË¸³²¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆICPO¤«¤é¹ñºÝ¼êÇÛ¤µ¤ì¡¢µîÇ¯7·î¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¿ÈÊÁ¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡¢¥ï¥È¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤¬¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥·¡¼¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡×¤Ï8Æü¡¢¥ï¥È¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆICPO¤«¤é¼êÇÛ¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯6·î°Ê¹ß¤Ë¡ÖºÇ½ª·èÄê¡×¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£