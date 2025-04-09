·ã²½¤¹¤ë¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÁè¡×¤Î¾¡¼Ô¤ÏÃ¯¤À¡©
¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ï2024Ç¯7·î¤ËÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¡£¾å¾ì»þÅÀ¤Ç¾®ÀîÎæ¡Ê¤ê¤ç¤¦¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï27ºÐ¤À¤Ã¤¿
3·î24Æü¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¬¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯Ãæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¥Ê¥¸¡¼¤âÂç¤¤¯¡¢ÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¤Ê»ö¶È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Å±Âà¤·¤¿¡©¡¡¤½¤·¤ÆÀªÎÏ¿Þ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡ª
¡ÚÉ½¡ÛÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÈæ³ÓÉ½
¢£°Ç¥Ð¥¤¥È°Æ·ï¤òÇÓ½ü¤·¤¤ì¤Ê¤¤
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¬¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¶È³¦¤Ø¤Î»²Æþ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥¦¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¥¥Þ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò2024Ç¯½©¤ËÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤È¤·¤Ê¤¬¤é·×²è¤¬ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3·î24Æü¤Ë³«È¯Ãæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶¥¹ç¤Ç¤¢¤ë¶È³¦ºÇÂç¼ê¡¦¥¿¥¤¥ß¡¼¤Î³ô²Á¤Ï°ì»þ20¡ó°Ê¾å¹âÆ¤·¤¿¡£
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ï¡ÖIndeed¡×¤ä¡Ö¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿Íºà¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø¼°È¯É½¤Ç¤Ï¡Ö³«È¯Í¥Àè½ç°Ì¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³«È¯Ãæ»ß¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È»Ô¾ì¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¤Ê¤¼Íî¤Á¤¿¤Î¤«¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤êÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ï»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ëµðÂç¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÎëÌÚµ®Çî»á¤À¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¤ÏºòÇ¯7·î¤ËÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½éÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤Ç»þ²ÁÁí³Û1760²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢18Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«6Ç¯¡£¤¤¤«¤Ë¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¿¥¤¥ß¡¼¤ÎÇä¾å¹â¤â¡¢23Ç¯10·î´ü¤Ï161²¯±ß¡¢24Ç¯Æ±´ü¤Ï268²¯±ß¤ÈµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢ÊªÎ®¡¦°û¿©¡¦¾®Çä¤Î¼çÍ×3¶È¼ï¤À¤±¤Ç¤âÌó1.2Ãû±ß¡£Á´»º¶È¤Ê¤éÌó3.9Ãû±ß¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¤Ó¤·¤í¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö´ë¶È¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤·¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¤Ç¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¥ï¡¼¥«¡¼¤âÁý²Ã¤·Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¤¬10Ç¯¸å¤Ë¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤ò»ý¤Æ¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥É¥ëÈ¢»Ô¾ì¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÅ±Âà¤ÏÉÔ²Ä²ò¤À¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ê¤é¼«¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤â¥·¥Ê¥¸¡¼¡ÊÁê¾è¸ú²Ì¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤â¤·»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤¦Ì¤Íè¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Å±Âà¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖºòÇ¯°Ê¹ß¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÈÈºá»ö°Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°Ç¥Ð¥¤¥Èµá¿Í¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏ³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏÃ¤«¤é¿ä»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°¼Á¤Êµá¿Í¤ËÈ¼¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¶¥¹çÂ¾¼Ò¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾È½¤¬¹¤Þ¤ê¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤ËÈò¤±¤ë´ë¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï1988Ç¯¤ËÂ£¼ýÏÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¼Ò²ñÄ¹¤Î¹¾Éû¹ÀÀµ»á¤äÀ¯¼£²È¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¡Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥ì¡¼¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È»ö¶È¤Ç²¿¤«ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Õ¤ì¤ÐºÑ¤àÌäÂê¤Ç¤â¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µá¿Í¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ°¼Á¤Ê°Æ·ï¤òÇÓ½ü¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤½¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Îµá¿Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Îµá¿Í¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤È¤â¤Êµá¿Í¾ðÊó¤òÄ¹Ç¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµá¿Í¾ðÊó¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¿³ºº¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬µá¿¦¼Ô¤¬ÌÌÀÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥ë¡¼¥ë¾åNG¤ÊÀÉ÷Â¯°Æ·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µá¿Í¾ðÊó¤ÎÃæ¿È¤ò¤¹¤Ù¤Æ´°àú¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤È¤Ê¤ë¤ÈÌÌÀÜ¤ò¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤è¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢µã¤¯µã¤¯Å±Âà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢£±ê¾å¤¹¤ë¤Û¤É¥¿¥¤¥ß¡¼¤¬ÍÍø¤Ë¡©
¸½¾õ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÉ½¤Ë¼¨¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£¤Ï²áÅö¶¥Áè¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3¼Ò¤Û¤É¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ï¶È³¦1°Ì¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡×
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤äLINE¥ä¥Õ¡¼¡¢¥Ð¥¤¥È¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤Ï¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Î¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¿¥¤¥ß¡¼¤¬¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¡Öµá¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÍøÊØÀ¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£µá¿Í¾ðÊó¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¥ï¡¼¥«¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëµá¿Í¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¡¼¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ÏÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÌäÂê¤¬¡¢¤à¤·¤í¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤ÈÎëÌÚ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£¸å¤â¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È»ö¶È¼Ô¤È°¼Á¤Êµá¿Í¤È¤Î¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤ÏÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢Âç´ë¶È¤è¤ê¤â¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÎÂß¤·½Ð¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëLuup¤òÎã¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¼Ò¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î´í¸±¾è¼Ö¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤ÊÉôÊ¬¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Âç¼ê´ë¶È¤¬¤½¤Î»ö¶È¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥È¥è¥¿¤ä¥Û¥ó¥À¤¬ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
°ìÊý¡¢±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤ºÆÍ¤¿Ê¤á¤ë¼ÒÉ÷¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï¶¥¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤è¤ê¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡£¥¿¥¤¥ß¡¼¤ÎºÂ¤ò¶¼¤«¤¹»ö¶È¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ËÆ£¾»Ë¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò