新体制timelesz『櫻井・有吉THE夜会』登場！東京ディズニーリゾート(R)でロケ初挑戦
■ timeleszの初めてづくしの80分SP！
4月10日放送のTBS『櫻井・有吉THE夜会』は、21時40分から80分スペシャルでお届け。ゲストとしてtimelesz、大橋未歩、小木博明（おぎやはぎ）、長谷川忍（シソンヌ）が登場し、進行役は河北麻友子が務める。
■timeleszが初共演の櫻井翔と東京ディズニーリゾート(R)へ！
今回の「夜会カフェ」は、timeleszが新体制となって『夜会』に初登場する「東京ディズニーリゾート 春の満喫ポイント30連発スペシャル！」。
timeleszが東京ディズニーリゾートでロケに初挑戦し、話題のエリアや人気アトラクション、最新フードメニューを体験。初めての実況リポート、初めての食リポにも挑戦する。さらに、大先輩・櫻井翔とも初共演。timeleszの初めてづくしの80分スペシャルをお楽しみに。
番組情報
TBS『櫻井・有吉THE夜会』
04/10（木）21:40～22:57
MC：櫻井翔、有吉弘行
進行：河北麻友子
ゲス：timeles（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）、大橋未歩、小木博明（おぎやはぎ）、長谷川忍（シソンヌ）
『櫻井・有吉THE夜会』公式YouTube『TBS夜会チャンネル』
https://www.youtube.com/channel/UC1_FZLauVGh08u0eMKCte1g
『櫻井・有吉THE夜会』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/the-yakai/