新体制timelesz『櫻井・有吉THE夜会』登場！東京ディズニーリゾート(R)でロケ初挑戦

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■ timeleszの初めてづくしの80分SP！

4月10日放送のTBS『櫻井・有吉THE夜会』は、21時40分から80分スペシャルでお届け。ゲストとしてtimelesz、大橋未歩、小木博明（おぎやはぎ）、長谷川忍（シソンヌ）が登場し、進行役は河北麻友子が務める。

■timeleszが初共演の櫻井翔と東京ディズニーリゾート(R)へ！

今回の「夜会カフェ」は、timeleszが新体制となって『夜会』に初登場する「東京ディズニーリゾート 春の満喫ポイント30連発スペシャル！」。

timeleszが東京ディズニーリゾートでロケに初挑戦し、話題のエリアや人気アトラクション、最新フードメニューを体験。初めての実況リポート、初めての食リポにも挑戦する。さらに、大先輩・櫻井翔とも初共演。timeleszの初めてづくしの80分スペシャルをお楽しみに。

番組情報

TBS『櫻井・有吉THE夜会』

04/10（木）21:40～22:57

MC：櫻井翔、有吉弘行

進行：河北麻友子

ゲス：timeles（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）、大橋未歩、小木博明（おぎやはぎ）、長谷川忍（シソンヌ）

『櫻井・有吉THE夜会』公式YouTube『TBS夜会チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC1_FZLauVGh08u0eMKCte1g

『櫻井・有吉THE夜会』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/the-yakai/