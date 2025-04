米国の大手資産運用会社であるアライアンス・バーンスタインによると、「取締役会の年齢層」と「株価パフォーマンス」には相関関係があるそうです。その根拠と「取締役会の年齢」が投資家に与える影響について、詳しくみていきましょう。アライアンス・バーンスタイン株式会社の責任投資ヘッドである臼井はるな氏が解説します。

深刻化する「社長の高齢化」問題

日本企業を見ると、社長の平均年齢は1990年以降、54.0歳から60.5歳へと30年以上にわたり上昇の一途をたどってきました(図表1)。社長交代率は1990年の4.8%から3.8%と悪化しており、高齢化の一因にもなっています(図表2)。

[図表1]社長の平均年齢は一貫して上昇 出所:帝国データバンク:中小企業庁(Statistaより引用)、AB

[図表2]社長の交代率は低下している 出所:帝国データバンク:中小企業庁、PR Times(Statistaより引用)、AB

経営陣の若返りは、企業の活力を増すために大事な要素だとみられているのかもしれません。

損害保険大手の東京海上ホールディングスは2025年1月14日、小池昌洋常務執行役員(53歳:発表時点)が社長に昇格する人事を発表しました。現小宮暁社長(64歳:発表時点)から11歳若返るかたちです。

こうしたニュースが話題に上ることそのものが、危機感を映し出しています。

「若い取締役」と「財務成績の改善」は相関関係にある

社長に限らず取締役の年齢は、企業価値の側面で注視されるテーマです。

たとえば、米国ニューハンプシャー大学の研究者は、米国においてX世代(1965〜1980年生まれ)の取締役の存在が、総資産利益率(ROA)と株価純資産倍率(PBR)で見た財務成績の改善と相関関係にあることを発見しています※1。さらには、研究開発(R&D)投資が多く、特許取得活動に取り組んでいる企業では、そうした相関関係が特に強いことも見つけ出しました。

※1 参照:SRN「New Kids on the Block: The Effect of Generation X Directors on Corporate Performance」(英語、外部サイト)

とはいえ、米国でもS&P500指数を構成する企業群では全取締役の70%近くがベビーブーマー(1946年から1964年生まれ)世代で構成されていて、50歳未満の取締役はわずか5%に過ぎません。

取締役会の世代が極端に偏ることで、業績改善や事業の耐久性、後継者育成といったさまざまな課題への取り組みが不十分になってはいないでしょうか。

取締役会の特徴に言及したレポートは他にもあり、たとえば、米国の銀行の取締役会であれば、年齢ダイバーシティの進展度合いが、ローン貸倒償却や不良債権の減少と相関関係にあることが発見されています※2。

※2 Sage Journals「Age diversity and the monitoring role of corporate boards: Evidence from banks」(英語、外部サイト)

また、取締役会メンバーの年齢が多様化することで、リーダーシップの緩やかな交代につながり、経験や知識の喪失を軽減しながら継承プロセスを円滑に進めることができると分析するものもあります。

こうした調査結果は、投資家にとって、どのような意味があるのでしょうか? アライアンス・バーンスタイン(以下、当社)では株価との関係を深掘りしました。

年齢層が幅広い企業のほうが、年率リターンが高い

具体的には、ラッセル1000指数の構成企業を取締役の年齢層に従って3つのグループに分類し、2017〜2023年の株価パフォーマンスを分析しました※(図表3)。

※ 3つのグループは以下のとおりです。

1.最年長の取締役と最年少の取締役との年齢差が30歳を超える取締役会

2.最年長の取締役と最年少の取締役との年齢差が21〜30歳までの取締役会

3.最年長の取締役と最年少の取締役との年齢差が21歳未満の取締役会

[図表3]取締役会の年齢ダイバーシティが大きいほど、過去のリターンが高い(米国) 出所:ブルームバーグ、FTSEラッセル、IDC、AB

その結果、1.の取締役の年齢差がもっとも大きいグループの企業がもっとも高い年率リターンを創出した一方で、3.の年齢差がもっとも小さいグループの企業が創出したリターンはもっとも低いことがわかりました。

この傾向はほとんどのセクターで一貫して見受けられ、イノベーション志向のセクターではより顕著です。創業者が主導する企業とそれ以外の差を調整しても、傾向は同様でした。

取締役会の年齢ダイバーシティは、テクノロジーやヘルスケアなどのR&D集約型のセクターでもっとも価値が高く、素材や不動産などのあまりR&D集約型ではないセクターではもっとも価値が低いようです。

もちろん若さがいつも経験に勝るというわけではありません。取締役の選出においては、その資質がもっとも重要なことに変わりはないと当社は考えています。

とはいえ、複数世代で構成される取締役会が過去数年間にわたり、単一の世代で構成される取締役会よりも高い投資パフォーマンスを上げる傾向があったことは、見逃せない事実です。

取締役会の「年齢層」が、優良株を選ぶ“決め手”のひとつに

取締役会の年齢ダイバーシティがもたらすメリットが明らかになりつつある一方で、この課題に対応する規制やガバナンス・コードはまだ見当たりません。

こうした状況はいずれ変化する可能性が高く、当社としては、企業が取締役会を刷新していくなかでどのように年齢ダイバーシティを考慮しているかを見極めるとともに、こうした考慮がプラス(もしくはマイナス)に作用するセクターをより明らかにしていきたいと考えています。

投資を行う際に検討すべきファクターは数多くあり、取締役会の構成はその1つにすぎません。しかし、取締役会の年齢ダイバーシティが業績指標やリターンの向上と相関関係にあることが明らかになっている以上、投資家は、投資先企業の取締役会の年齢ダイバーシティを注意深く分析すべきでしょう。

日本においても、年齢をはじめ異なる視点から取締役が選出されることで、経営への適切な監督機能が発揮されることを期待しています。

臼井 はるな

アライアンス・バーンスタイン株式会社

責任投資ヘッド

※当レポートの閲覧にあたっては【ご注意】をご参照ください。