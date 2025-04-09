NY³ô300¥É¥ëÄ¶²¼Íî¡¡°ì»þ1400¥É¥ë¾å¾º¤â¡ÈÃæ¹ñ104¡ó´ØÀÇ¡É¤Ç°ìÅ¾ÃÍ²¼¤¬¤ê
8Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Ä«Êý¡¢ÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÅ¾¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¡¢·ë¶É¡¢300¥É¥ë¤¢¤Þ¤ê²¼Íî¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤ò¤á¤°¤ë·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÀ¤³¦Åª¤Ê³ô°Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç³ô¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤âÄ«Êý¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢1400¥É¥ë¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬9Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ï¤»¤Æ104¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤À¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏËÇ°×ÀïÁè¤Î²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÇä¤êÃíÊ¸¤¬³ÈÂç¡£
·ë¶É¡¢Á°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù320¥É¥ë1¥»¥ó¥È°Â¤¤¡¢3Ëü7645¥É¥ë59¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï4±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¤ÎÃÍ²¼¤²Éý¤Ï4500¥É¥ë¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
Êè,
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÆÁÅç,
°ËÅì»Ô,
°ÖÎîº×