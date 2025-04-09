ETCÂçµ¬ÌÏ¾ã³²¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡ªNEXCOÃæÆüËÜ¤¬¸«½¬¤¦¤Ù¤¡Ö¾¼ÏÂËö´ü¤Î¿ÀÂÐ±þ¡×
4·î6Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤éÅìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¤Ê¤É8ÅÔ¸©¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÎÁ¶â½ê¤Ç¡¢ETC¤ÎÂçµ¬ÌÏ¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£38»þ´Ö¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯±þµÞÉüµì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎNEXCOÃæÆüËÜ¤Î¤ª¤¶¤Ê¤ê¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿°ÂÁ´±¿Å¾¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¡½ôÀ±ÍÛ°ì¡Ë
ETCÂçµ¬ÌÏ¾ã³²¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡ª
¡¡4·î6Æü¡¢¸áÁ°0»þ²á¤®¤«¤éÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¡ÊNEXCOÃæÆüËÜ¡Ë¤ÎETC¤Ç¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¡¢ETC¥ì¡¼¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿»þÅÀ¡Ê4·î7ÆüÀµ¸á²á¤®¡Ë¤Ç¤Ï¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡¢Éüµì¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å2»þ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÎÁ¶â½ê¤Ç±þµÞÉüµìºî¶È¤¬´°Î»¤·¡¢ÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È¤ÏÂ³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ETC¤Ï¼ÖºÜ´ï¤ÈÎÁ¶â½ê¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÌµÀþÄÌ¿®¤·¤ÆÎÁ¶â¤ò¼ý¼õ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤¬ÅÅµ¤Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½è¤Î»ÅÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËETC¤ÎÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼óÅÔ¹âÂ®¤Ç¤ÏETCÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ®Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÁ¶â½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËETCÀìÍÑÆþ¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©ÍøÍÑ¤Ë¤ÏETC¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ä¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ¿¤¯¤¬ETC¼ÖºÜ´ï¤òÅëºÜ¤·¡¢»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊETC¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤âETC¤òÍøÍÑ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¾ã³²¤ÇÎÁ¶â½ê¤Ç¤Ï½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÂÐ±þ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ç·¸°÷¤¬Æþ¸ý¤ÇÄÌ¹Ô·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ²á¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë