Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡×¡¡°¤Éô´²¤Ï¡ÈADÆ»»Þ¡É¤òÀä»¿¡Ö¤¹¤´¤¯»È¤¨¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡Ê60¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¸åÀ©ºîÈ¯É½¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤Éô¤ò¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¡£Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¿22¡Ë¤¬¡¢°¤Éô¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤òË¬¤ì¤¿´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËµÇ°»£±Æ¤·¤¿°¤Éô´²¤Ï¤¸¤á½Ð±é¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¿¿¼Â¡ª¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ÎÃË¡¦¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÄÉµæ¤·°¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»»Þ¤Ï¡¢¿ÊÆ£¤ËÆ´¤ì¤ò¤¤¤À¤¯Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊAD¡Ë¡¦ËÜ¶¶Íª²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æ»»Þ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËèÆü¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¡Ê¶¦±é¼Ô¡Ë¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»É·ã¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÂåÌò¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡ØÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¡¢´±Ë¼Ä¹´±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¹¤®¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤Éô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤À¤«¤é»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Õ³°¤È¡£¸å¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤òÆ»»Þ¤¯¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤Þ¤¿°¤Éô¤«¤é¸«¤¿¡ÈADÆ»»Þ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯»È¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¤Ç¦¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÆ°¤¤ÎÂ®¤µ¤È¤«¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢Æ»»Þ¤¯¤óÌò¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£Æ»»Þ¤¯¤ó¤â¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô¡¢±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¡¢Æ»»Þ¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡Ê36¡Ë¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ê52¡Ë¡¢²»ÈøÂö¿¿¡ÊTEAM NACS¡¿48¡Ë¡¢¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£»Ê²ñ¤ÏTBS¡¦ÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤òË¬¤ì¤¿´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËµÇ°»£±Æ¤·¤¿°¤Éô´²¤Ï¤¸¤á½Ð±é¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¿¿¼Â¡ª¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ÎÃË¡¦¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÄÉµæ¤·°¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»»Þ¤Ï¡¢¿ÊÆ£¤ËÆ´¤ì¤ò¤¤¤À¤¯Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊAD¡Ë¡¦ËÜ¶¶Íª²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤Éô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤À¤«¤é»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Õ³°¤È¡£¸å¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤òÆ»»Þ¤¯¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤Þ¤¿°¤Éô¤«¤é¸«¤¿¡ÈADÆ»»Þ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯»È¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¤Ç¦¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÆ°¤¤ÎÂ®¤µ¤È¤«¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢Æ»»Þ¤¯¤óÌò¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£Æ»»Þ¤¯¤ó¤â¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô¡¢±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¡¢Æ»»Þ¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡Ê36¡Ë¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ê52¡Ë¡¢²»ÈøÂö¿¿¡ÊTEAM NACS¡¿48¡Ë¡¢¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£»Ê²ñ¤ÏTBS¡¦ÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£