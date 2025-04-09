Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢Ä¹½÷¤Ø¤Î°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥éÊÛ¤È¼ê»æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â»×¤ï¤ºÎÞ¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´¶Æ°¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡Ê39¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¾À¤Þ¤Ò¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤Ø¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ìø¸¶¤Ï¡Öº£Æü¤Ï½Õ¤Î¥É¥é¤Á¤ã¤óÊÛÅö¤Ç¤¹¡×¤È¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ÈÉÙ»³¤Î¤«¤Þ¤Ü¤³¡Ø¤È¤È¥·¡¼¥È¡Ù¤òºÜ¤»¤Æ³¤ÂÝ¤Ç´é¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡É¡¤Ï¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¡¥Á¥Ó¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤Ï»ÔÈÎ¤Î¶Ó»åÍñ¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤è¡¡¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À¤È¡¢¤·¤¤¤¿¤±¥Ð¥¿¡¼¥½¥Æ¡¼¤ÏÄ¹½÷¤ÎÂç¹¥Êª¡×¤ÈÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»ùÈ¯¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡¢ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¡¢¤ª¼ê»æÅº¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÊÛÅö¤ËÅº¤¨¤¿¼ê»æ¤â¸ø³«¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ê¸»ú¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¨¤é¤¤¤Í¡Á!!¥Ü¥¯¤Ï¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¬¥Ö¥Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Í!!¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ê¤«¤è¤·¤Ê¤«¤è¤·¡¡¥É¥é¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¡×¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÀÆü¤Ï¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¡¼¤¹!!¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÀÆü¤Î¤ªÊÛÅöÃ´Åö¤Ï¥Ñ¥Ñ¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ì!!¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´¶Æ°¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤³¤Á¤é¤Þ¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤ÇÎÞ¤¬¡¡¥É¥é¤¨¤â¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£