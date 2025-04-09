¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¾åÃ«º»Ìï¡¡±åÅ¨¡¦ÃæÌî¤¿¤àà²ðºøá·è°Õ¤â¡ÄÄÁ¤·¤¯ËÜ²»¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëà°Ç¤ËÍî¤Á¤¿ÉÔ»àÄ»á¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯¼å²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡££²£·Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¡¢ÃæÌî¤¿¤à¤òÇÔ¼Ô°úÂà¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£±¿Ì¿¤Î·èÀï¤¬¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤ëÃæ¡¢¾åÃ«¤Ï£¸Æü¤Î¸ø³«Ä´°õ¼°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÃæÌî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾åÃ«¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÎÞ¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾åÃ«¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÊÃæÌî¤ò¡ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¤¢¤Îµã¤´é¤¹¤é¿´ÄìÁþ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤À¤±´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½Ð¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£ÃæÌî¤¿¤à¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¹õ¤¤¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¡Ö¤â¤¦³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¡£ÃæÌî¤¿¤à¡¢°úÂà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÅÏ¤·¤¿²ÖÂ«¤Ç²¥¤ê¤Ä¤±¤é¤ì´éÌÌ¤ò½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾åÃ«¤ÏÎÞ¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤ÏÌÜ¤Ë¥´¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹õ¤¤¥Ð¥é¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁþ¤·¤ß¤È¤«¼ö¤¤¤È¤«¡¢¤ªÁ°¤Î¤â¤Î¤ÏÁ´Éô»ä¤Î¤â¤Î¤È¤«¡Ä²Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤Î°¤¤¾åÃ«¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤É¤³¤«°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò²ó¸Ü¤·»Ï¤á¡ÖºÇ½é¤Ï²¥¤ë¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·¡Ø¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡Ù¤Ã¤Æ±ø¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤â·ù¤À¤Ã¤¿¡£ÄË¤¤¤Î¤â·ù¤¤¤À¤«¤é²¥¤é¤ì¤ë¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬°úÂà¤·¤¿¤é¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é£¶Ç¯´Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·¥×¥í¥ì¥¹¤¬¼«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤ÏËèÆü¹Í¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¤È±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁþ¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÇÔ¼Ô°úÂà¥Þ¥Ã¥Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÃæÌî¤È¡Ö¸åÆü²þ¤á¤Æ¤Î°úÂà»î¹ç¤Ê¤·¡¢°úÂà¥í¡¼¥É¤Ê¤·¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¤Ê¤·¡£Éé¤±¤¿¤éÂ¨°úÂà¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤À¤±¤Ë¤â¤¦¸å¤Ë¤Ï°ú¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤¬ÅÇ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÏÀäÂÐ´Ó¤¯¡£·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶Ê¤²¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸å²ù¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ì¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¤¥Ä¤òÅÝ¤¹¡×
¡¡²ñ¸«Á°Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ë½Ð¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¹¤²¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤âº£¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤À»ä¤Ï°úÂà¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤Î·èÀï¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£°Ç¤ËÍî¤Á¤¿ÉÔ»àÄ»¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤µ¤µ¤²¡¢Âç°ìÈÖ¤ËÎ×¤à¡£