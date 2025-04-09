バイエルンvsインテル スタメン発表
[4.8 欧州CL準々決勝第1戦](アリアンツ・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 48 L. Klanac
DF 23 サシャ・ブイ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 43 J. Asp Jensen
MF 46 L. Karl
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 32 フェデリコ・ディマルコ
DF 56 G. Re Cecconi
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 49 G. De Pieri
MF 52 T. Berenbruch
MF 54 M. Zanchetta
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
監督
シモーネ・インザーギ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 9 ハリー・ケイン
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 48 L. Klanac
DF 23 サシャ・ブイ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 43 J. Asp Jensen
MF 46 L. Karl
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 32 フェデリコ・ディマルコ
DF 56 G. Re Cecconi
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 49 G. De Pieri
MF 52 T. Berenbruch
MF 54 M. Zanchetta
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります