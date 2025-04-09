[4.8 欧州CL準々決勝第1戦](アリアンツ・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 48 L. Klanac

DF 23 サシャ・ブイ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 24 ガブリエル・ビドビチ

MF 43 J. Asp Jensen

MF 46 L. Karl

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 41 J. Kusi-Asare

監督

ビンセント・コンパニ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 30 カルロス・アウグスト

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

DF 32 フェデリコ・ディマルコ

DF 56 G. Re Cecconi

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 49 G. De Pieri

MF 52 T. Berenbruch

MF 54 M. Zanchetta

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります