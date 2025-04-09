[4.8 欧州CL準々決勝第1戦](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 23 ミケル・メリノ

控え

GK 32 ネト

GK 36 T. Setford

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 4 ベン・ホワイト

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 44 J. Gower

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ

監督

ミケル・アルテタ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 4 ダビド・アラバ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 35 ラウール・アセンシオ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 26 フラン・ゴンザレス

GK 34 Sergio Mestre

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 31 ハコボ・ラモン

DF 39 Lorenzo Aguado

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 36 Chema Andrés

FW 16 エンドリッキ

FW 30 ゴンサロ・ガルシア

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります