アーセナルvsR・マドリー スタメン発表
[4.8 欧州CL準々決勝第1戦](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 44 J. Gower
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 ハコボ・ラモン
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
FW 30 ゴンサロ・ガルシア
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 44 J. Gower
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 ハコボ・ラモン
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
FW 30 ゴンサロ・ガルシア
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります