ÇÐÍ¥¡¦¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô ÂáÊá¡¡»ö¸ÎÁ°¸å¤ËÉÔ¿³¹ÔÆ°¤â¡È¿·±ÇÁü¡É¥É¥é¥ì¥³Âª¤¨¤¿»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î¸½¾ì¡Únews23¡Û
ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊáÁ°¤Ë²¿ÅÙ¤âÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¼è¤êÍð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ËöÍÆµ¿¼Ô¡£°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµîÇ¯9·î¡Ë
8ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¡Ê37¡Ë¤ò½³¤ê¡¢ÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¯¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÈ¹Ô¤Î¤ª¤è¤½6»þ´ÖÁ°¡¢¼«¤é±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤Çµ¯¤³¤·¤¿ÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ê¡£
µ¼Ô
¡ÖÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î°À¥ö³Ù¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢»ö¸ÎÄ¾¸å¥È¥ó¥Í¥ë¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£1Âæ¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤È¼Ö¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë¤Ï¤â¤¦1Âæ¤Î¼Ö¤¬¡Ä¡£1¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ö¤ò¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¼þÊÕ¤ò¤¦¤í¤Ä¤¡¢Áö¹Ô¼ÖÀþ¤Ë½Ð¤½¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤â¡£Êâ¤²ó¤ë¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿´Ç¸î»Õ¤ÎÂ¤ò¿ô²ó½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö¸Î¤ÎÁ°¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸ÎÁ°¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ÇÆÍÁ³¡¢Â¾¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¹Ëö¤Ç¡¼¤¹¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ºº¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¼è¤êÍð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ÏÆñ¹Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÌôÊª¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï1996Ç¯¡¢¥Ý¥±¥Ù¥ë¤ÎCM¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ã±¤Ë¡×¡Ê1996Ç¯¡Ë
ÍâÇ¯¤Ë¡ØMaji¤ÇKoi¤¹¤ë5ÉÃÁ°¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥Ò¥í¥¹¥¨¥Ö¡¼¥à¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¼êÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤«¡¢ìÔÂô¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥«¥é¥ª¥±µ¤Ê¬¤Ç¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡£¥Õ¥¡¥ó¤äÊóÆ»¿Ø¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â½÷Í¥¤Ê¤É½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¡¢»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅªÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿ÌðÀè¤Ç¤·¤¿¡£
³¹¤«¤é¤Ï¡Ä
60Âå
¡Ö°õ¾Ý¤ÎÎÉ¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×
¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Î½»Ì±
¡Ö¸¤¤È°ì½ï¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ ¡Ø¤¢¡¼¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Ç²¿²ó¤«¡Ê¸«¤¿¤³¤È¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜº÷¡¢¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï9Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£