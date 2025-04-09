46th Single「シネマ/カプセル」



発売日：2025年4月30日（水）CD予約：https://aiko.lnk.to/46thSG◆形態初回限定仕様盤A（CD＋Blu-ray）品番：PCCA-15040 価格：3,850（税込）初回限定仕様盤B（CD＋DVD）品番：PCCA-15041 価格：3,850（税込）通常仕様盤（CD Only）品番：PCCA-15042 価格：1,320（税込）◆CD収録内容M1,シネマM2,カプセルM3,燃えた涙 月とライターM4,シネマ(instrumental)M5,カプセル(instrumental)◆Blu-ray / DVD収録内容aikoフリーライブ＜Love Like Aloha vol.7 (director’s cut)＞-Opening-58cmストロー帽子と水着と水平線荒れた唇は恋を失くす相思相愛ハニーメモリーメドレーよるのうみアップルパイskirt愛の病キラキラ夏が帰る星の降る日に花火-Ending-副音声：aiko福音声◆46th Single「シネマ/カプセル」初回限定仕様盤予約購入先着特典：＜Love Like Aloha vol.7＞パスステッカー※通常仕様盤には上記特典はつきませんのでご注意ください。※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年4月30日(水)発売「シネマ/カプセル」初回限定仕様盤をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。