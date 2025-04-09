aiko、46thシングル表題曲「カプセル」配信スタート
aikoが、4月30日に発売する46thシングル「シネマ/カプセル」の表題曲の1曲である「カプセル」の配信を本日よりスタートした。
「カプセル」は、4月8日放送スタートのTVアニメ『アポカリプスホテル』のエンディング主題歌。同アニメのオープニング主題歌は2024年8月28日に発売されたアルバム『残心残暑』の収録曲「skirt」になっており、オープニングとエンディングともにaikoが主題歌を担当する。
「カプセル」
・配信シェアキャンペーン
応募期間：4月9日(水)〜4月25日(金)23:59 まで
詳細・応募フォーム：https://aiko.digle.tokyo/capsule_released/
46th Single「シネマ/カプセル」
CD予約：https://aiko.lnk.to/46thSG
◆形態
初回限定仕様盤A（CD＋Blu-ray）
品番：PCCA-15040 価格：3,850（税込）
初回限定仕様盤B（CD＋DVD）
品番：PCCA-15041 価格：3,850（税込）
通常仕様盤（CD Only）
品番：PCCA-15042 価格：1,320（税込）
◆CD収録内容
M1,シネマ
M2,カプセル
M3,燃えた涙 月とライター
M4,シネマ(instrumental)
M5,カプセル(instrumental)
◆Blu-ray / DVD収録内容
aikoフリーライブ＜Love Like Aloha vol.7 (director’s cut)＞
-Opening-
58cm
ストロー
帽子と水着と水平線
荒れた唇は恋を失くす
相思相愛
ハニーメモリー
メドレー
よるのうみ
アップルパイ
skirt
愛の病
キラキラ
夏が帰る
星の降る日に
花火
-Ending-
副音声：aiko福音声
◆46th Single「シネマ/カプセル」初回限定仕様盤
予約購入先着特典：＜Love Like Aloha vol.7＞パスステッカー
※通常仕様盤には上記特典はつきませんのでご注意ください。
※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年4月30日(水)発売「シネマ/カプセル」初回限定仕様盤をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。
※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。
※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。
TVアニメ『アポカリプスホテル』
・日本テレビ 2025年4月8日（火）放送スタート 毎週火曜深夜1時34分〜
・AT-X 2025年4月11日（金）放送スタート 毎週金曜23時00分〜
毎週火曜11時00分〜※リピート放送
毎週木曜17時00分〜※リピート放送
※放送時間は予告なく変更になる場合があります
他
◆見放題最速配信
ABEMA、Lemino、アニメタイムズ
ABEMA ：https://abema.tv/video/title/218-780
Lemino ：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJmYTA=
アニメタイムズ ：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DTX5YWNN/ref=atv_dp_share_cu_r
公式サイト：http://apocalypse-hotel.jp
公式X：＠Apo_Hotel（https://x.com/Apo_Hotel）
◆あらすじ
人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。
日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』は、今も運営を続けている。
働いているのは、ホテリエロボットのヤチヨを中心に、各部署で働く従業員ロボットたち。オーナーの帰還と、再び人類を迎える時を待ちながら、宿泊客のいないホテルでひたすら業務を行う、永遠とも思われる日々。
そんなヤチヨたちに、今、小さな奇跡が起ころうとしていた――
◆スタッフ・キャスト
原案 ：ホテル銀河楼 管理部
監督 ：春藤 佳奈
キャラクター原案 ：竹本 泉
シリーズ構成・脚本 ：村越 繁
キャラクターデザイン ：横山 なつき
美術監督 ：本田 こうへい
色彩設計 ：砂子 美幸
3D監督 ：中野 祥典
撮影監督 ：岡粼 正春
編集 ：神宮司 由美
音楽 ：藤澤 慶昌
音響監督 ：飯田 里樹
音響制作 ：dugout
音楽制作協力 ：SCOOP MUSIC
音楽プロデュース ：サイバーエージェント
アニメーション制作 ：CygamesPictures
製作幹事 ：サイバーエージェント
著作権表記 ：©アポカリプスホテル製作委員会
ヤチヨ役 ：白砂沙帆
オープニング主題歌：aiko「skirt」
配信URL：https://aiko.lnk.to/zanshinzansho
エンディング主題歌：aiko「カプセル」
配信URL：https://aiko.lnk.to/capsule
ライブ情報
2025年3月28日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside 18:00 / 19:00
2025年3月29日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 16:30 / 17:30
2025年4月10日（木）福岡・Zepp Fukuoka 18:00 / 19:00 ※延期公演：2024年12月5日（木）分
チケット スタンディング（整理番号アリ）/ 2F指定席 /（一部会場 2F立ち見あり）
7,500円（税込）
※公演日によって開場/開演時間が異なります。
※開場/開演時間は変更になる場合がございます。
※小学生以上チケット必要。未就学児は入場できません。
関連リンク
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