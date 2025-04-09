１８９８年：朝鮮初の日刊紙「毎日新聞」創刊



１９４９年：カナダが韓国を承認



１９６２年：イスラエルと国交樹立



１９６５年：西ドイツと貿易協定を締結



１９７５年：北朝鮮の指令を受けた地下組織として検挙された「人民革命党」の関係者８人に対し死刑確定、執行



１９８３年：忠清南道瑞山郡（現瑞山市）の泰安半島沖で１０００点余りの陶磁器を発掘



１９９１年：新民主連合党結成



２００３年：在韓米軍竜山基地の早期移転で米国と合意



２００８年：第１８代総選挙を実施

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