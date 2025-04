これまでレーベル契約など大きなキャリアの節目ごとにSALUがリリースしてきたミックステープシリーズ『BIS(Before I Sign)』の最新作、『BIS4』が発表された。前作からは約8年ぶりとなり、収録曲は19曲に及ぶ。楽曲の大半はBACHLOGICがプロデュースを手がけており、他には台湾のAlnonthewaveや、地元・札幌のJazadocumentもプロデューサーとして参加。フィーチャリング・アーティストには初のコラボとなるTWIGYを初め、札幌のシーンを牽引してきたYOUNG DIAS、京都出身の若手シンガーソングライターである一光、根室市出身のMC、Nemlo Uneeqら、幅広いアーティストらが名を連ねている。

前向きな姿勢が伝わる「Allgood」で幕を開ける『BIS4』には、父親の目線からラップしたNemlo Uneeqとの「Big Poppa」や、焦燥感を表現する「JP Confidence」、周りのアーティストらの名前を挙げながら過去と現在を赤裸々にラップする「Kintsugi」など、ここ数年のSALUの心情がありのままに伝わってくる楽曲が収録されており、彼が辿ってきた道を感じることができる内容となっている。<リリース情報>SALU『BIS4』発売日:2025年4月9日(水)=収録曲=1. Allgood2. In My Pocket3. Cherry On Top feat. 一光4. Big Poppa feat. Nemlo Uneeq5. 交信 20236. Prima Sathorn7. God Never Sleep8. JP Confidence9. This Door feat. TWIGY10. Bendito11. 16 Bars12. Industry13. 何もしない14. Juice15. Kintsugi16. Just a Man17. Mr. Pan18. ありがとう feat. YOUNG DAIS19. RosesOFFICIAL HP https://www.salu-inmyshoes.com