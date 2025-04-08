¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£4»î¹ç¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¡¡³«Ëë¤«¤é9»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Ï24»î¹ç
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê8Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é9»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¡£1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¸å¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÌøÄ®Ã£¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÅðÎÝ»à¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¼þÅì¤Ï¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¾µå¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢±¦±Û¤¨¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¤Þ¤Þ1ÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤«¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é9»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¤³¤ÎµÏ¿¤ò¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢4»î¹çÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Ï1997Ç¯¤ËÏÂÅÄË¡Êºå¿À¡Ë¤¬¼ùÎ©¤·¤¿24»î¹ç¡£¼þÅì¤¬4·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¤Þ¤ÇÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ì¤ÐÊÂ¤Ö¡£ÊóÆ»¿Ø¤¬¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÌÀÆüÀäÂÐÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Õ¥é¥°Î©¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤ËÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â²¿¤È¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â¹¥Ä´¤Î¤¤¤À¤Æ¤óÁª¼ê²ñÄ¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë