àËÜÅÄ3»ÐËåáËö¤Ã»Ò¤Î18ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë»Ð¤¬àÈëÂ¢¼Ì¿¿áÂç¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÖËå»×¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎËÜÅÄÈþ½÷3»ÐËå¡×
¥ê¥ó¥¯¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤â¡ª
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö°¦¤·¤ÎËö¤Ã»Ò¡×¼ÓÍè¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿ÑÛ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤ÎËö¤Ã»Ò18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢4Æü¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ÓÍè¤È¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢¿¿ÑÛ¡¢Ë¾·ë¡¢¼ÓÍè¤Î3»ÐËå¤Ç¤¦¤Ä¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÓÍè¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»äÃ£¤Î°¦¤·¤ÎËö¤Ã»Ò¼ÓÍè¡×¡ÖËÜÅÄ²È¤Î¥¨¡¼¥¹¡ªº£Ç¯¤â³Ú¤·¤â¤¦¤Í¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖËå»×¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎËÜÅÄÈþ½÷3»ÐËå¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹»ÐËå¡×¤È»ÐËå¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëå¤Î¼ÓÍè¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»ÐËå¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£