±Æ»³Í¥²Â¡¡Æü¸þºä46µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡Ä¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¤ò±þ±ç¡Ö¤¤¤±¤ë¤¾¤ß¤¯¤Ë¡×
¡¡¸µÆü¸þºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¡Ê£²£³¡Ë¤¬£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³¤Ï£·Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æü¸þºä£´£¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£¶²óÌÜ¤Î¤Ò¤ÊÃÂº×¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥°¥ë¡¼¥×£¶¼þÇ¯µÇ°¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¡Ê£²£±¡Ë¤Ø¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÂçÀÚ¤ÊÆü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢Â´¶È¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢Æü¸þºä¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹¬¤¢¤ì¡¡¼¡¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èº£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡¡
¡¡
¡¡Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤«¤²¤ß¤¯¤Ë¤ó¡×¤È¤¤¤¦±Æ»³¤È¤Î¥Ú¥¢¤Î°¦¾Î¤¬¤¢¤ë¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¹â¶¶¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ß¤¯¤Ë¤¤¤±¤ë¤¾¤ß¤¯¤Ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢·ãÎå¤·¤¿¡£¡¡