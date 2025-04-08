°Ý¿·¡¦º´¡¹ÌÚÍý¹¾»á¡¡Í½È÷Áª¤Ç¸½¿¦ÇË¤Ã¤Æ¸øÇ§¸õÊä¤Ø¡ÄÉ×¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦ÃæÌî¼¡ÏºÁª¼ê¤Ïà¥Ü¥ä¤á
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÂçºå»ÔµÄ¡¦º´¡¹ÌÚÍý¹¾»á¤¬£¸Æü¡¢Æ±ÅÞÅÞËÜÉô¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¸øÇ§¸õÊä¼Ô¡ÊÂçºåÉÜÁªµó¶è¡ËÍ½È÷Áªµó¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÅÞ¤ÎÍ½È÷Áªµó¤Ïº£²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢ÃË½÷£±¿Í¤º¤Ä¸øÇ§¸õÊä¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÅÞ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç½÷À¸õÊä¤È¤·¤Æ£³£±£¸£µÉ¼¤òÆÀ¤¿º´¡¹ÌÚ»á¤¬¸½¿¦¤ÎÇßÂ¼¤ß¤º¤ÛµÄ°÷¤òÇË¤ê¡¢ÂçºåÁªµó¶è¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Æ²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡¢£²£°£±£²Ç¯£··î¡¢¶¶²¼Å°Î¨¤¤¤ë°Ý¿·À¯¼£½Î¤ËÆþ½Î¡£Âçºå»ÔµÄ¤È¤·¤Æ£³´üÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁíÌ³Ä´ºº²ñÄ¹¤ÎÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£±£³Ç¯£´·î¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæÌî¼¡ÏºÁª¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿®Ç¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤º¡¢ÇßÂ¼»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î»×¤¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤®¡¢Âçºå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²þ³×¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢É×¤ÎÃæÌîÁª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î£Çµ¡ÖµÜÅç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ç£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ÓÅ·¤Î¤¿¤áÍ¥¾¡Àï¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¼ç¿Í¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¹¤´¤¯±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾¡¤Á¤¿¤¯¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤â¥¼¥íÂæ¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£Í¥¾¡Àï¡¢º£ÆüÁö¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤½¤ÎÊ¬¤Î±¿¤¬»ä¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Í½È÷Áª¤Ç¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¡¢Âçºå»ÔµÄ¤Î²¬ºêÂÀ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£