猫の好みに合わせたパーツで組み換え！ユニークライフ「ねこゴロン」

ユニークライフ「ねこゴロン」

日晴金属ユニークライフ事業部が運営する公式ショップは、2025年3月1日(土)にオープン2周年を迎えました。

4月4日(金)より【2周年感謝セール】を開催中。

【2周年感謝セール詳細】

窓枠取り付け型キャットタワー「ねこゴロン」の本体やオプションパーツを10〜17%オフで販売。

■セール期間

2025年4月4日(金)〜2025年4月14日(月)

■セール対象店舗

ユニークライフ公式ショップ

送料無料でお届けします。

【新規会員登録ですぐに使える500ポイントプレゼント】

ねこゴロンを販売しているユニークライフ公式ショップでは、新規会員登録をしていただくとお買い物に利用いただける500ポイントをプレゼントしています。

セール商品もポイント利用でさらにお安く購入できます。

【注意事項】

・ペットの予期せぬ行動等から発生したケガや事故・損傷に対する保証は致しかねます。

・商品発送後の商品による損害等の責任について、同社は一切負いかねます。

・取扱説明書に記載されています内容の順守を必ずお願いします。

・賞品の交換、換金、返品等はできません。

・賞品は、他の人に譲渡したり、金銭と交換することはできません。

・商品購入やレビュー投稿の際に生じるインターネット接続料や通信料などはご本人様の負担となります。

■「ねこゴロン」は 【業界初】 窓枠に取り付けるタイプのキャットタワー

「ねこゴロン」は、窓の外を眺める・日光浴をするという猫の習性を活かし、その点に特化した新しいタイプのキャットタワーです。

窓枠に直接ネジを打ち込んで取り付けをするため、突っ張り・据え置きタイプのどちらとも異なる唯一無二の商品。

自社で企画・設計し、国内での製造を行っているからこそ、品質や機能面を追求、今までにない新しい形のキャットタワーを生み出すことができました。

日光浴には猫の皮膚や毛を健康に保つ役割があり、窓の外を眺めることでリラックス効果を得られるなど、窓辺にキャットタワーを設置することは猫ちゃんにとって様々なメリットがあり、タワーを使って自分だけの落ち着ける居場所を作ってあげることも大切です。

また、従来の置き型タイプとは異なり、窓枠に設置することでタワーの下にスペースが生まれ、床に爪とぎやケージを設置することができ、デッドスペースになりがちな窓辺の空間を有効活用。

さらには床のお掃除の際にキャットタワーを動かす必要がないのでお掃除やお手入れがとっても簡単。

飼い主さんにとっても嬉しいキャットタワーとなっています。

ねこゴロンの嬉しいポイント

●キャットタワー本体

サイズ:幅 約35cm(68cm)×奥行き 約44cm×高さ 約125cm

重量 :約6.5kg

素材 :ポール・ベース・ブラケット・オサエ/スチール(ポリエステル粉体塗装)

棚板(積層ボード)/パルプ

キャップ/ポリエチレン

マット/ポリエステル

