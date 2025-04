ブレントフォードの守護神はステップアップを果たす可能性がある。



『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイヤー・レヴァークーゼンは今夏の移籍市場でブレントフォードに所属する31歳のオランダ代表GKマルク・フレッケンの獲得を検討しているという。



2023年7月にフライブルクからブレントフォードに完全移籍をして以降、プレミアリーグで高いパフォーマンスを披露し続けているフレッケン。今季もリーグ戦30試合に先発出場しており、守護神として欠かせない活躍を見せている。



そんなフレッケンにレヴァークーゼンが興味。同氏よると、レヴァークーゼンはフレッケンの獲得を本格的に検討しているとのこと。すでに最初の話し合いが行われており、評価額は1500万ユーロほどだという。



ブレントフォードとの契約は2027年夏までとなっているフレッケンだが、今夏31歳にしてステップアップを果たすのだろうか。

