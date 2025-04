「KCON JAPAN 2025」は5月9日〜11日の3日間

「KCON-2025」開催決定!

今年は日本とアメリカで開催されるK-POPの祭典「KCON」。たくさんのアーティストが登場するK-POP SHOWや、韓国の文化を直接体験できるイベントなど世界初・唯一無二のK-Cultureフェスティバルです。毎年、たくさんのアーティストが登場することでも話題の「KCON」ですが、今年の「KCON JAPAN 2025」にK-POPのレジェンドアーティストであるBIGBANGのD-LITEが出演することが発表されました。

「KCON JAPAN 2025」出演ラインナップ第1弾

ソロ活動も絶好調のD-LITE(BIGBANG)

「SHOWCASE」出演ラインナップ

今年は2025年5月9日から11日までの3日間、千葉県幕張メッセで「KCON JAPAN 2025」が開催され、その後アメリカのロサンゼルスで「KCON LA 2025」が8月1日から3日まで開催されます。過去最多の14万人の観客を動員し、日本で行われた「KCON」の中で最大規模を記録した「KCON JAPAN 2024」よりさらにパワーアップした内容であると告知され、期待が高まっていた今回の「KCON JAPAN 2025」。発表された出演ラインナップを見ても、K-POPを代表するトップクラスのアーティストばかり。ワールドツアーが大成功のテミン。前回の「KCON LA 2024」でも圧倒的な存在感で大喝采を浴びました。また、韓国のApple Musicで1ヵ月以上チャート1位を記録し日本でも大人気のBOYNEXTDOOR。日本での単独ライブツアーを2月に終えたばかり、ますます活躍の場を広げるCRAVITY。世界6都市をまわる初のワールドツアーも話題、世界的に活躍しているJO1。日本1st EP『PREZENT』がオリコン、Billboard JAPANを含むチャートで1位を独占するなど、日本と韓国の両国で大人気の実力派グループZEROBASEONE。デビューした年のさまざまな賞を受賞し、紅白歌合戦にも出演したME:I。4月30日(水)に日本ファーストEP『AGAINST THE WORLD』のリリースを控えるKep1erも。さまざまな大人気アーティストが登場予定!そして今回なんとBIGBANGのD-LITEがスペシャルラインナップとして「KCON JAPAN 2025」に初登場!2006年にデビューしてから絶大な人気を誇るBIGBANG。そのメンバーであるD-LITEは、圧倒的な歌唱力とパフォーマンス力をもつ、才能と実力を兼ね備えたレジェンドアーティストです。2024年11月23日に京セラドーム大阪で開催された『2024 MAMA AWARDS』にBIGBANGのG-DRAGONが出演した際、サプライズゲストとして登場し話題に。公式YouTubeは再生回数5000万回を突破。関心の高さがうかがえます!4月には1stミニアルバム『D's WAVE』の発売とアジアツアーの開催を控えているD-LITE。日本公演は、2025年7月22日(火)、23日(水)にGLION ARENA KOBE(神戸)、8月30日(土)、31日(日)にはぴあアリーナMM(横浜)で開催することが決定。「KCON JAPAN 2025」でも圧巻のパフォーマンスを魅せてくれること間違いなしです!また、新たな看板コンテンツとして準備されている「SHOWCASE」は、「KCON」ならではのグローバルアーティストの登竜門となるそう。次世代のグローバルK-POPシーンをリードしていくルーキーグループが多く登場予定とあって、このステージで新たに推しを見つけるのも楽しそうですね!今年のKCONは「KLOVER'S CLUB FAIR」がテーマ。ブースをめぐり、自分の好みや興味に合わせて自由にイベントを楽しめるそう。その場にいるだけで面白そうです。アーティストと近い距離で交流でき、過去の「KCON」でも大人気のコンテンツであるファンダムプログラムもパワーアップとあって期待しかありません。注目のアーティストを見ることができるチャンスなので、気になる方はお早めに!「KCON JAPAN 2025」のチケットは、4月12日(土)から一般発売が開始。チケット購入に関してはローソンチケットサイト、MnetPlus及びkconjapan.comからご確認いただけます。【公演概要】KCON JAPAN 20255/9(金)・5/10(土)・5/11(日)[M COUNTDOWN STAGE] 幕張メッセ 国際展示場1,2,3ホール[ARTIST STAGE] 幕張メッセ 国際展示場4ホール[FESTIVAL GROUNDS] 幕張メッセ 国際展示場5,6,7,8ホール[MEET & GREET STAGE] 幕張メッセ 国際展示場8ホール