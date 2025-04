社会現象を巻き起こしたデビューシングル「うっせぇわ」配信限定リリース(2020年10月)から5年目。唯一無二の歌声と表現力を持つ歌い手・Adoが2025年4月9日、メジャーデビュー5周年記念『Adoのベストアドバム』を発売する。『Adoのベストアドバム』は全40曲収録のCD2枚組。デビュー曲「うっせぇわ」をはじめ、「ギラギラ」「踊」「新時代」「唱」など、今一番再生されているAdo楽曲を中心にセレクトされたことに加え、新曲2曲とこれまで未配信だった「Hello Signals」も収められるという意味では、最強のアルバムといって過言でない。

■初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』

2025年4月9日(水)発売

▲完全数量限定デラックスBOX盤ジャケット画像 ▲完全数量限定デラックスBOX盤ジャケット画像

【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】

※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売

PDCV-1247 14,300円(税込)

・LPサイズハードカバーBOX(サイズ:約H315mm×W315mm)

・2CD

・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ:約H89 x W58mm / 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)



【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】

※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売

PDCV-1248 14,300円(税込)

・LPサイズハードカバーBOX (サイズ:約H315mm×W315mm)

・2CD

・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ:約H89 x W58mm / 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)



▲初回限定『喜劇』盤ジャケット画像 ▲初回限定『喜劇』盤ジャケット画像

【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】

TYCT-69342 8,800円(税込)

・2CD

・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録



【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】

TYCT-69343 8,800円(税込)

・2CD

・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録



▲完全数量限定シャカシャカアクリルチャーム盤ジャケット画像 ▲完全数量限定シャカシャカアクリルチャーム盤ジャケット画像

【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】

TYCT-69344 4,950円(税込)

・2CD

・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ:約H80mm x W100mm)



▲通常盤ジャケット画像 ▲通常盤ジャケット画像

【通常盤 初回プレス(2CD)】

TYCT-69345/6 3,850円(税込)

・2CD



●全形態共通 封入特典

◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)

※カードの絵柄は全形態共通

※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。

◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ



▼CD収録予定楽曲

※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通

●Disc1

うっせぇわ (詞曲・編曲:syudou)

阿修羅ちゃん (詞曲・編曲:Neru)

夜のピエロ (詞曲・編曲:biz)

クラクラ (作詞・作曲:meiyo / 編曲:菅野よう子×SEATBELTS)

ショコラカタブラ (作詞:かめりあ / 作曲:TAKU INOUE)

unravel (作詞・作曲:TK)

私は最強 (楽曲提供:Mrs. GREEN APPLE)

ウタカタララバイ (楽曲提供:FAKE TYPE.)

マザーランド (詞曲・編曲:煮ル果実)

向日葵 (作詞・作曲:みゆはん / 編曲:40mP)

新時代 (楽曲提供:中田ヤスタカ)

ギラギラ (詞曲・編曲:てにをは)

ルル (詞曲・編曲:MARETU)

Episode X (作詞・作曲:Ayase / 編曲:Ayase, Rockwell)

FREEDOM (詞曲・編曲:jon-YAKITORY)

ロックスター (作詞作曲:jon-YAKITORY)

唱 (作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))

いばら (詞曲・編曲:Vaundy)

Value (詞曲・編曲:ポリスピカデリー)

心という名の不可解 (作詞作編曲:まふまふ)

●Disc2

初夏 (作詞・作曲:Ado / 編曲:三井律郎)

Hello Signals (詞曲・編曲:伊根)

逆光 (楽曲提供:Vaundy)

リベリオン (詞曲・編曲:Chinozo)

MIRROR (詞曲・編曲:なとり)

アタシは問題作 (詞曲・編曲:ピノキオピー)

行方知れず (作詞作編曲:椎名林檎)

愛して愛して愛して (詞曲・編曲:きくお)

Tot Musica (楽曲提供:澤野弘之)

DIGNITY (作詞:稲葉浩志 / 作曲:松本孝弘)

会いたくて (作詞・作曲:みゆはん / 編曲:みきとP)

エルフ (詞曲・編曲:てにをは)

永遠のあくる日 (詞曲・編曲:てにをは)

レディメイド (詞曲・編曲:すりぃ)

ラッキー・ブルート (詞曲・編曲:柊キライ)

過学習 (詞曲・編曲:伊根)

オールナイトレディオ (詞曲・編曲:Mitchie M)

わたしに花束 (作詞:shito, gom / 作曲:shito / 編曲:HoneyWorks)

踊 (作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:DECO*27)

桜日和とタイムマシン (作詞作編曲:まふまふ)



▼Blu-ray / DVD収録内容

※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通









●『Adoのベストアドバム』スペシャル応募抽選企画

【賞品内容】

▶A賞:Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権

※「Ado World Tour 2025 “Hibana”」4月26日、27日に行われるさいたまスーパーアリーナ公演のアルバム特別席の購入権が抽選で当たる。

■<Ado World Tour 2025 “Hibana”>

日程:2025年4月26日(土)、27日(日)

会場:さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)

席数:各日1,000席

▶D賞:直筆サイン入りポスター〜お客様のお名前入り〜:49名

直筆サイン入りポスターにお客様のお名前を入れてプレゼントいたします

▶O賞:オリジナルクッション (サイズ:40×40cm):200名

ここでしか手に入らない特別なクッションをプレゼントいたします

【応募方法】

4月9日発売『Adoのベストアドバム』にシリアルナンバー付応募抽選券を封入いたします。シリアルナンバー付応募抽選券に記載のシリアルナンバーを使用し、ご希望の賞品を1つ選んでご応募ください。シリアルナンバー付応募抽選券に記載のシリアルナンバー1つにつき1回のご応募が可能です。

※おひとり様何度でもご応募可能ですが、同じシリアルナンバーを使って2回以上応募する事はできません。

※シリアルナンバーはCD全形態封入。初回限定:『喜劇』盤および通常盤は初回プレス分のみ封入いたします。

※申込ページはシリアルナンバー付応募抽選券に記載しております。

【応募期間】

※賞品によって応募期間が異なりますのでご注意ください。

・A賞:Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権

4月9日(水)〜4月15日(火)23:59 当落発表:4月19日(土)15:00〜

・D賞:直筆サイン入りポスター〜お客様のお名前入り

・O賞:オリジナルクッション

2025年4月9日(水)〜4月30日(水)23:59 当落発表:5月3日(土)15:00〜



●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約50×50mm)

・TOWER RECORDS:クリアトレカ3枚セット(約55×85mm)

・HMV:缶バッジ2個セット(直径約32mm)

・TSUTAYA RECORDS:ポスター(B2)

・Amazon.co.jp:スマホポーチ(約120×200mm)

・楽天ブックス:スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)

・セブンネットショッピング:マルチショルダーバッグ(約W130×H190×D20mm)

・NEOWING:大判ステッカー(サイズ未定)

・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan:アクリルキーホルダー (約50×50mm)

・CDJAPAN(OVERSEAS) :大判ステッカー(サイズ未定)

・その他一般店:ポストカード

■<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>

April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6

May 08 Manila Mall of Asia

May 11 Taipei Linkou Arena

May 15 Seoul KINTEX Hall 9

May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena

May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium

May 25 Sydney Qudos Bank Arena

May 27 Melbourne Rod Laver Arena

June 10 Antwerp Sportpaleis

June 14 Copenhagen Royal Arena

June 17 Berlin Uber Arena

June 19 London The O2

June 21 Amsterdam Ziggo Dome

June 25 Paris Accor Arena

June 29 Barcelona Palau Sant Jordi

July 02 Milan Unipol Forum

July 10 Seattle, WA Tacoma Dome

July 13 San Jose, CA SAP Center

July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena

July 19 Phoenix, AZ Footprint Center

July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena

July 24 Duluth, GA Gas South Arena

July 26 Orlando, FL Kia Center

July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena

July 31 Chicago, IL United Center

Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena

Aug 05 Newark, NJ Prudential Center

Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico

Aug 13 São Paulo Espaco Unimed

Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena

Aug 18 Santiago Movistar Arena

Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena











■<オープニングスペシャルライブ>

2025年4月13日(日) EXPOアリーナ「Matsuri」

※ライブ会場内への入場チケット予約等の詳細は後日公式HPで発表

大阪・関西万博公式HP情報ページ

https://www.expo2025.or.jp/en/news/news-20240918-01/



◆『Adoのベストアドバム』特設サイト

◆<WORLD TOUR 2025 “Hibana”>特設サイト

◆Ado レーベルサイト

◆Ado オフィシャルTwitter

◆Ado オフィシャルTikTok

◆Ado オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Ado オフィシャルShop

自身初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』はもとより、メジャーデビュー5周年への思いについて語ったインタビューをお届けしたい。◆ ◆ ◆『Adoのベストアドバム』に収録された2曲の新曲が、jon-YAKITORY書き下ろしによる丸紅とのタイアップ楽曲「ロックスター」と、『ジョージア』新CMソングにしてHoneyWorks書き下ろしの「わたしに花束」だ。初のタッグとなるHoneyWorksについて、Adoは以下のようなコメントを発信している。「ジョージアの新CMソング「わたしに花束」を書き下ろしていただいたのはHoneyWorksさんです。私自身、HoneyWorksさんの楽曲はとっても大好きで、学生時代に楽曲の歌詞や、前向きな言葉に背中を押されてきました。今回自分がとっても前向きで誰かの心の支えになれるような楽曲を歌えて、ジョージアの新CMにもぴったりなのではないかなと思っています」──Adoそして完成した「わたしに花束」は、『ジョージアで、私の今日が動き出す。』という新キャンペーンのテーマにマッチしたポジティヴソングとして届けられた。「出勤前や通学前など、朝、頑張りたい時に皆さんの背中を押してくれるような元気に溢れた素敵な1曲になっておりますので、たくさん世代の皆さまに聴いていただきたいです」──Adoまた、Adoの楽曲ではお馴染みとも言えるjon-YAKITORY書き下ろしの「ロックスター」も、ベストアルバム『Adoのベストアドバム』リリースに先駆けて、ライブで同曲を歌うシーンがCMオンエアされている。「ロックといえば、jon-YAKITORYさんなのですが。今回もすごくライブ映えするような、聴いていて心が燃えたぎるような、カッコいい楽曲のひとつなんじゃないかなと。私自身もいつか「ロックスター」をライブで披露することをとても楽しみにしております」──Adoこれまで発表されてきた楽曲はもとより、この新曲2曲はAdoが持つ表現力、歌声の幅広さが存分に感じられる仕上がりだ。歌に対して「インプットとアウトプットは変わらず大事にしている」と語るAdoだが、デビュー当初と今では、歌への向き合い方に変化があるという。「より自分自身を客観視することが増えたのは、ファンの皆さまや支えてくださる皆さまがいてくれるからです。環境について一つ一つ見直したり、皆さまのご意見を踏まえた上で、歌と向き合ったりする機会も多くなってきました。デビュー前やデビュー当初は、“自分の歌を聴いてもらいたい”、“自分の思いや考え、存在を見てほしい”という思いが強かったり、感情そのままに歌うことが多かったんです。でも最近は、いろんな歌を歌わせていただいたり、たくさんの経験を重ねたことで、いろんな感情と向き合うことが増えました。それに、歌に対してはもっといろいろな歌を歌えるようになりたい、いろんな言語で歌を歌ってみたいという気持ちが高まってきました。「エルフ」は、幅広い世代の方に楽しんでもらえるような楽曲であり、歌い方になっていると思います」──Adoまた、ベストアルバム『Adoのベストアドバム』収録曲の中でデビュー当初の自分に聴かせたい楽曲は、「憧れの歌い手、まふまふさん書き下ろしの「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」」だということも明かされた。同曲は、2024年4月開催の<Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』>で初披露となった初音ミクとのコラボレーションソングだ。「私はずっとボカロ楽曲に支えられて生きてきたので、初音ミクさんと一緒に同じ楽曲を歌えたというのは原点に帰るようでありましたし、まさにそういう楽曲です。もしデビュー当時の自分に聴かせたら、感動で横転してしまうのではないかなと思います(笑)」──Ado「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」が初披露された<Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』>は、女性ソロアーティスト史上初の国立競技場ワンマンライブとして行われたもの。数々の伝説を作り上げている現在22歳のAdoは加速度的な進化を遂げているが、ライブパフォーマンスの成長ぶりについても語ってもらった。「当初はたどたどしい部分やぎこちない部分がありましたが、今となってはありがたいことにたくさんのライブを経験させていただいて、場数を踏むことでで成長できたと思います。昔より今のライブのほうがもちろん見応えがあると思いますが、逆に昔のライブ映像を観た時にしか感じられない幼さや未熟な部分があって。ファンの皆さまにとっては成長の姿が楽しんでいただけるのかなと思っております」──Ado◆インタビュー【2】へAdoは2025年4月から自身2回目となるワールドツアー<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>を開催する。世界30都市以上を回る同ツアーは、日本人アーティスト最大級となるもの。2024年に開催されたワールドツアー<Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”>では、ライブはもちろん、フランスでの観光を目一杯楽しんだと振り返る。「前回のフランスでは、サントシャペルに行った後、セーヌ川、ルーブル美術館、シャネルの本店、凱旋門まで歩きました。オシャレなブーツを履いていたのに、凱旋門の頂上まで登ったりして…その結果、3万歩から4万歩くらい(笑)。今回の<Hibana>で、今一番楽しみにしているのはイタリアに行くことです。絵本や映画、教科書でしか見てこなかったような風景をこの目で見られるのが純粋に楽しみですね。ライブ自体もすごく楽しみな気持ちでいっぱいですし、30都市以上の公演で、日本人の歌い手、アーティストとして世界の皆さまに日本の魅力や、文化、音楽としての強さを伝えられるような、そして<Hibana>というタイトルの通り、大きな火へのきっかけになるようなツアーにしたいと思っております」──Ado国境を超えて世界へ、ますますツアー規模やライブ会場が大きくなるAdoだが、デビューから5年、特に印象深い出来事を聞くと、「2022年に開催されたさいたまスーパーアリーナのワンマンライブ(Ado 2ndライブ「カムパネルラ」)は外せない」と答えた。「かねてより一番の夢であった」と語っていたライブを実現させたAdoは、今後の夢についてこう続ける。「グラミー賞を獲ることがAdoとしての目標です。あとは、<Hibana>以上のワールドツアーをやりたいというのが今の夢」──Ado新たな夢に向けて走り続けるべく、力強く宣言したAdoだが、デビュー5周年にちなんで5歳当時の思い出を振り返り、「雪が降るようにダンスを踊ろうと思って、自作の「雪降れ降れダンス」を歌って踊ってた(笑)」という微笑ましいエピソードを話してくれる場面も。そしてデビューから5年という年月について語った。「私が「うっせぇわ」でデビューしてもう5周年ということで、もう5年も経ってしまうんだってちょっとした衝撃がありつつ…(笑)。5年という年月は、アーティストとしてはまだまだかもしれないのですが、活動を続けさせてもらうことができて、よりたくさんの皆さまにAdoを知ってもらうことができて、本当に感謝しております。聴いてくださる皆さま、スタッフの皆さまに日々支えてもらっています。ありがとうございます」──Adoメジャーデビュー5周年を記念した全40曲入りの初ベストアルバム『Adoのベストアドバム』発売や、世界30都市以上、50万人を超える動員が見込まれる<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>開催まで、あとわずか。5周年という節目にAdoはどんな景色を見せてくれるのか。「これからも私の歌と活動は進化していきますので、私が信じている未来まで皆さまと歩み続けられたら嬉しいです!」とは、前へ前へ歩みを進めるAdoの言葉だ。Adoの視線の先にはどんな景色が映っているのか、興味が尽きない。文◎多木汐里◆インタビュー【1】へ戻る