Arakezuriが4月9日に新曲「ありふれた」を配信リリースする。本楽曲は「ありふれたものも、どんな思いで抱えるかによって色を変えていく」というメッセージを込めた、ストレートなロックナンバーに仕上がっている。今月4月13日から全国ツアー<Arakezuri Road to O-EAST "ADVANCE" >をスタートする彼ら。7月11日には自身最大キャパとなる渋谷Spotify O-EASTでのワンマンライブも控えている。チケットは、ソールドアウト公演を除き、現在一般発売中だ。

<Arakezuri Road to O-EAST "ADVANCE" >



4/13(日) 千葉LOOK OPEN17:30 / START18:00 w/ Bye-Bye-Handの方程式 ※SOLD OUT4/15(火) 静岡UMBER OPEN18:30 / START19:00 w/ KALMA4/17(木) 新潟GOLDEN PIGS・BLACK STAGE OPEN18:30 / START19:00 w/ 超能力戦士ドリアン4/27(日) 広島SIX ONE Live STAR OPEN17:30 / START18:00 w/ プッシュプルポット4/29(火祝) 神戸 太陽と虎 OPEN17:30 / START18:00 w/ プッシュプルポット※SOLD OUT5/9(金) 高松TOONICE OPEN18:30 / START19:00 w/ Brown Basket5/10(土) KYOTO MUSE OPEN18:30 / START19:00 w/ kobore5/17(土) 金沢vanvan V4 OPEN17:00 / START17:30 w/ reGretGirl5/25(日) 岡山IMAGE OPEN17:30 / START18:00 w/ moon drop5/29(木) 宇都宮 HELLO DOLLY OPEN18:30 / START19:00 w/ Sunny Girl5/31(土) 札幌KLUB COUNTER ACTION OPEN17:30 / START18:00 w/ THE BOYS&GIRLS6/14(土) 鹿児島SR HALL OPEN17:30 / START18:00 w/ ジ・エンプティ6/15(日) 大分CLUB SPOT OPEN17:30 / START18:00 w/ Blue Mash6/21(土) OSAKA MUSE ワンマン公演 OPEN17:30 / START18:006/22(日) 福岡OP's ワンマン公演 OPEN17:30 / START18:00※SOLD OUT6/27(金) 名古屋CLUB UPSET ワンマン公演 OPEN18:30 / START19:00※SOLD OUT6/29(日) 仙台enn 3rd ワンマン公演 OPEN17:30 / START18:00※SOLD OUTArakezuri one man live 「HERO's ADVANCE」7/11(金) 渋谷Spotify O-EAST OPEN17:30 / START18:30ADV \4,000【一般発売】URL https://eplus.jp/arakezuri/