本物の忍者アクションを体験！アトレ川越「靁凮刄(RAI-FU-JIN)」

2025年4月12日(土) 「アトレ川越」にて、親子そろって楽しめる忍者ショー「靁凮刄(RAI-FU-JIN)」を開催。

イベント名: 忍者ショー 靁凮刄(RAI-FU-JIN)/手裏剣体験

開催日時 : 2025年4月12日(土)

会場 : アトレ川越屋上(〒350-1122 埼玉県川越市脇田町105番地)

アクセス : JR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩1分

アトレ川越の屋上で迫力満点の忍者アクションが繰り広げられます。

世界で活躍する忍者集団「靁凮刄」は鎌倉時代から伝承される忍者の優れた技術と精神を現代に受け継ぐ本物の忍者集団。

本物の忍具(暗器)を使い、アクロバティックな身体操作を駆使した忍術を得意としています。

普段見ることのできない、本物の忍者アクションを体験できます。

ショー観覧、手裏剣体験(※中学生以下のお客様限定)ともに無料で参加できます。

【忍者ショー】

開催時間 :1回目 11時〜/2回目 13時〜/3回目 15時〜 ※各回20分

ショー観覧:無料

定員 :忍者ショー 各回300人

【手裏剣体験】

開催時間 :10:00〜16:00(最終受付15:30)

手裏剣体験:無料

参加条件 :中学生以下

定員 :手裏剣体験 200人

参加方法 :手裏剣体験は屋上にて受付

■主催

アトレテナント会

代表者: アトレテナント会 会長 岡野 行麻

所在地: 〒350-1122 埼玉県川越市脇田町105番地

