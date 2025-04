いきものがかり、アルバム『あそび』初回生産限定盤に『ロッキン2024』 ライブ映像収録決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』では、「ブルーバード」「気まぐれロマンティック」などをパフォーマンス!

いきものがかりのニューアルバム『あそび』(4月30日リリース)の初回生産生産限定盤付属の特典Blu-rayに、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』の映像が完全収録されることが決定した。

いきものがかりがひたちなかのステージでパフォーマンスするのは、2016年同フェスに出演して以来約8年ぶりだった。

会場いっぱいに集まったオーディエンスを前に、SEとともに登場したいきものがかり。最初に「ブルーバード」を披露すると、ボルテージは一気に最高潮に。

続いて「気まぐれロマンティック」「キミがいる」と、ライブでも定番のアッパーチューンをパフォーマンス。「風が吹いている」では熱気の詰まった会場に、心地よい時間が流れた。

そして久々のパフォーマンスとなった「うるわしきひと」では、イントロで会場からどよめきが。この日ならではのひと幕に会場も再び大盛り上がり。

「じょいふる」ではお決まりのタオルを全員で振りまわし、2024年にSNSを中心に再度ブレイクした楽曲「コイスルオトメ」を圧巻のアレンジで披露し、余韻そのままステージを去った。

そんな『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』の模様をもう一度楽しめる映像なだけに、ファンにとってはマストバイなアルバム初回盤になるだろう。

また、いきものがかり公式YouTubeでは、映像収録決定に合わせてSPOT映像も公開された。

リリース情報

2025.04.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「コイスルオトメ-From THE FIRST TAKE」

2025.04.30 ON SALE

ALBUM『あそび』

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com